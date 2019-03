Sciopero aerei oggi: tutti i voli cancellati

Quasi cento voli cancellati oggi in seguito allo sciopero del settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali. Lo stop, che riguarda Alitalia e Air Italy, andrà avanti dalle 10 alle 14. Per limitare i disagi dei passeggeri, "Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali per riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata", si legge sul sito.

Sciopero aerei oggi lunedì 25 marzo 2019

"Alitalia invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare il 25 marzo fra le ore 10:00 e le 14:00, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto", fa presente ancora la compagnia aerea che aggiunge: "I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare il 25 marzo, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 1 aprile".

Lo sciopero di Air Italy, che riguarda piloti e assistenti di volo, andrà avanti invece avanti per tutta la giornata (in tutto 24 ore). Ad annunciarlo Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl TA, che proseguono: “Siamo stati costretti ancora una volta allo sciopero, per ribadire la richiesta di cambio di passo nelle relazioni industriali, perché le criticità contrattuali e operative per i piloti e gli assistenti di volo sono ormai diventate insostenibili”. “Il contratto di lavoro aziendale è ormai obsoleto - spiegano Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl TA - ed è improcrastinabile che Air Italy si sieda al tavolo di contrattazione di rinnovo del CCNL del trasporto aereo". “Ci preoccupa, infine, il drastico rallentamento dei programmi di crescita e sviluppo della compagnia, che ad oggi non vede alcun significativo segnale, nonostante gli annunci passati di Air Italy e Qatar Airways. Ora siamo in attesa che ci venga presentato il nuovo piano industriale per i prossimi anni". Enac spiega che ci sono due fasce garantite, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Voli cancellati oggi Alitalia (info dal sito della compagnia)

Volo Partenza Arrivo AZ 149 Bruxelles Milano Linate AZ 150 Milano Linate Bruxelles AZ 215 Londra LCY Milano Linate AZ 216 Milano Linate Londra LCY AZ 226 Milano Linate Londra LCY AZ 227 Londra LCY Milano Linate AZ 318 Roma Fiumicino Parigi Charles de Gaulle AZ 333 Parigi Charles de Gaulle Roma Fiumicino AZ 408 Milano Linate Francoforte AZ 409 Francoforte Milano Linate AZ 548 Roma Fiumicino Mosca AZ 549 Mosca Roma Fiumicino AZ 583 Tirana Roma Fiumicino AZ 584 Roma Fiumicino Tirana AZ 725 Atene Milano Linate AZ 726 Milano Linate Atene AZ 808 Roma Fiumicino Tel Aviv AZ 813 Tel Aviv Roma Fiumicino AZ 896 Roma Fiumicino Il Cairo AZ 897 Il Cairo Roma Fiumicino AZ 1019 Milano Malpensa Roma Fiumicino AZ 1026 Roma Fiumicino Milano Malpensa AZ 1155 Roma Fiumicino Reggio Calabria AZ 1156 Reggio Calabria Roma Fiumicino AZ 1168 Lamezia Terme Roma Fiumicino AZ 1171 Roma Fiumicino Lamezia Terme AZ 1195 Milano Linate Reggio Calabria AZ 1198 Reggio Calabria Milano Linate AZ 1263 Roma Fiumicino Napoli AZ 1264 Napoli Roma Fiumicino AZ 1285 Milano Linate Napoli AZ 1286 Napoli Milano Linate AZ 1293 Milano Linate Napoli AZ 1294 Napoli Milano Linate AZ 1314 Bologna Roma Fiumicino AZ 1319 Roma Fiumicino Bologna AZ 1358 Trieste Roma Fiumicino AZ 1365 Roma Fiumicino Trieste AZ 1383 Roma Fiumicino Genova AZ 1384 Genova Roma Fiumicino AZ 1388 Genova Roma Fiumicino AZ 1397 Roma Fiumicino Genova AZ 1412 Torino Roma Fiumicino AZ 1417 Roma Fiumicino Torino AZ 1418 Torino Roma Fiumicino AZ 1421 Roma Fiumicino Torino AZ 1464 Venezia Roma Fiumicino AZ 1466 Venezia Roma Fiumicino AZ 1471 Roma Fiumicino Venezia AZ 1475 Roma Fiumicino Venezia AZ 1492 Verona Roma Fiumicino AZ 1551 Cagliari Milano Linate AZ 1564 Milano Linate Cagliari AZ 1581 Roma Fiumicino Cagliari AZ 1592 Cagliari Roma Fiumicino AZ 1593 Roma Fiumicino Cagliari AZ 1594 Cagliari Roma Fiumicino AZ 1600 Milano Linate Alghero AZ 1605 Alghero Milano Linate AZ 1612 Bari Roma Fiumicino AZ 1613 Roma Fiumicino Bari AZ 1619 Roma Fiumicino Brindisi AZ 1624 Brindisi Roma Fiumicino AZ 1629 Milano Linate Brindisi AZ 1642 Brindisi Milano Linate AZ 1648 Bari Milano Linate AZ 1649 Milano Linate Bari AZ 1675 Roma Fiumicino Firenze AZ 1678 Firenze Roma Fiumicino AZ 1685 Catania Verona AZ 1699 Venezia Catania AZ 1710 Catania Roma Fiumicino AZ 1713 Milano Linate Catania AZ 1714 Catania Milano Linate AZ 1724 Catania Roma Fiumicino AZ 1730 Catania Roma Fiumicino AZ 1731 Roma Fiumicino Catania AZ 1737 Milano Linate Catania AZ 1738 Catania Milano Linate AZ 1739 Roma Fiumicino Catania AZ 1741 Roma Fiumicino Catania AZ 1746 Milano Linate Catania AZ 1747 Catania Milano Linate AZ 1756 Catania Roma Fiumicino AZ 1762 Palermo Milano Linate AZ 1765 Milano Linate Palermo AZ 1781 Roma Fiumicino Palermo AZ 1782 Palermo Roma Fiumicino AZ 1784 Palermo Roma Fiumicino AZ 1785 Roma Fiumicino Palermo AZ 2032 Roma Fiumicino Milano Linate AZ 2034 Roma Fiumicino Milano Linate AZ 2036 Roma Fiumicino Milano Linate AZ 2037 Milano Linate Roma Fiumicino AZ 2038 Roma Fiumicino Milano Linate AZ 2039 Milano Linate Roma Fiumicino AZ 2045 Milano Linate



Roma Fiumicino

Questi, invece, i voli assicurati da Air Italy fuori dalla fascia di garanzia

Internazionali

IG931 Milano MXP (13:05) - Bangkok BKK (05:45)

IG969 Milano MXP (12:45) - Miami MIA (18:00)

IG969 Milano MXP (16:20) - Delhi DEL (04:20 +)

IG969 Milano MXP (13:20) - Dakar DSS (18:40)

Nazionali