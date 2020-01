Sciopero aereo, protesta il 14 gennaio: voli a rischio, tutti gli orari

Sciopero aereo 14 gennaio 2020: i sindacati hanno confermato la protesta prevista per martedì 14 gennaio, che coinvolgerà numerose aziende e vettori del trasporto aereo nonché Enav. In una nota congiunta le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, hanno spiegato le motivazioni dello sciopero, la cui conferma è arrivata dopo un incontro avvenuto al ministero dei Trasporti e Infrastrutture: "Il settore è attraversato da tempo da pesantissime crisi ed inefficienze di sistema per mancanza di necessarie iniziative da parte di questo e del precedente Governo, che stiamo reiteratamente chiedendo".

Prima fra tutte, proseguono le quattro organizzazioni sindacali, "l'avvio del tavolo presso il Mit per la definizione di regole che mettano fine al dumping contrattuale ed alla competizione selvaggia tra le imprese dei servizi di terra e tra i vettori. Ciò è necessario anche per creare condizioni che sostengano il rilancio e lo sviluppo delle imprese e dei vettori italiani, tra i quali Alitalia e Air Italy, per i quali chiediamo urgente convocazione di una sede di confronto istituzionale".

Sciopero aereo 14 gennaio 2020: i motivi della protesta

A tutto questo, sottolineano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, "si è aggiunta la gravissima decisione di stralciare dal decreto Milleproroghe il finanziamento del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo, necessario a salvaguardare il reddito di migliaia di famiglie coinvolte nelle turbolenze violente a cui è soggetto in Italia il settore. Turbolenze che rendono necessaria anche una legge che introduca il contratto nazionale di settore come riferimento minimo retributivo e normativo per tutti coloro che operano negli aeroporti italiani. Nella conversione del decreto in discussione è dunque improrogabile che queste due misure siano recuperate a tutela dei lavoratori e della sana concorrenza".

Infine, riguardo Enav, proseguono le quattro organizzazioni sindacali, "è dirimente fare chiarezza sull'applicazione del piano industriale, sul rispetto degli accordi, oltre ad un radicale cambio di passo nelle relazioni industriali".

"Tutte queste ragioni, non solo ci fanno confermare gli scioperi previsti il 14 gennaio, ma siamo pronti a proseguire con altre iniziative -concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta - affinché il Governo passi urgentemente dalle dichiarazioni di buone intenzioni ai fatti concreti, istituendo subito il Tavolo sul trasporto aereo, convocando quello di Alitalia per fare chiarezza e coinvolgere i lavoratori nelle decisioni, e dotando il settore del necessario finanziamento del Fondo per la protezione di tutti i dipendenti di aziende e vettori in crisi".

Sciopero aereo 14 gennaio 2020: il personale Enav si ferma 4 ore

Enav comunica che martedì 14 gennaio dalle 13 alle 17 è previsto uno sciopero nazionale da parte dell'organizzazione sindacale Unica e da parte delle organizzazioni sindacali Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl -Ta/Assivolo Quadri.

Nella stessa fascia oraria (13.00 - 17.00) sono inoltre previste ulteriori azioni di sciopero sui seguenti impianti:

Centro di Controllo d'Area di Roma: indetto da Filt - Cgil;

Centro di Controllo d'Area di Roma: indetto da Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica;

Centro di Controllo d'Area di Brindisi: indetto da Filt - Cgil, Fit - Cisl e Unica; Centro di Controllo d'Area di Brindisi: indetto da Uiltrasporti e Ugl - Ta;

Aeroporto di Alghero: indetto da Fit - Cisl e Uiltrasporti;

Aeroporto di Bari: indetto a Filt - Cgil, Fit - Cisl e Unica;

Aeroporto di Bergamo: indetto da Ugl-Ta;

Aeroporto di Bologna: indetto da Fit-CislL, Ugl-Ta e Unica;

Aeroporto di Catania: indetto da Fit-Cisl, Ugl-Ta e Unica;

Aeroporto di Ciampino: indetto da Fit-cisl, Uiltrasporti, Ugl-ta e Unica;

Aeroporto di Lamezia Terme: indetto da Fit-Cisl, Ugl-Ta, Unica;

Aeroporto di Ronchi dei Legionari: indetto da Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica;

Aeroporto di Venezia: indetto da Fit-Cisl, Ugl-ta e Unica;

Aeroporto di Verona: indetto da Unica.

Sui seguenti impianti sono previste azioni di sciopero di 24 ore: aeroporto di Ancona: indetto da Ugl-ta e Unica; aeroporto di Perugia: indetto da Ugl-ta; aeroporto di Pescara: indetto da Ugl-ta. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente

Sciopero aereo 14 gennaio 2020: tutti gli orari

Lo sciopero coinvolgerà diverse aziende, sia al livello locale che nazionale. Ecco tutti i dettagli riportati nella tabella riepilogativa del sito del Ministero dei Trasporti: