Sciopero Alitalia, stop di 24 ore: la lista dei voli cancellati

Quella appena iniziata sarà una settimana molto complessa per il trasporto aereo nazionale. Mentre il salvataggio di Alitalia sembra ancora appeso ad un filo, tra rinvii e ritardi, i sindacati hanno indetto per la giornata di mercoledì 9 ottobre 2019 una intera giornata di sciopero che influenzerà per 24 ore partenze e ritardi di moltissimi voli aerei. La protesta potrebbe avere ripercussioni anche per la giornata di giovedì 10 ottobre.

Sciopero Alitalia 9 ottobre: i motivi della protesta

A indire la protesta dei lavoratori è stata la Federazione Nazionale del Trasporto Aereo che raggruppa piloti ed assistenti di volo di Anpac, Anpav e An. Con una lettera inviata al Ministero dello sviluppo economico, la Fnta ha espresso al ministro Patuanelli "preoccupazione in merito alle gravi difficoltà emerse nelle ultime ore" nelle trattative per il salvataggio della compagnia confermando dunque lo sciopero di piloti e degli Assistenti di volo delle società del Gruppo Alitalia.

"Gli ultimi sviluppi legati all'eventuale definizione della cordata sembrano allontanare la possibilità di chiudere positivamente la trattativa in corso tra Fs, Mef, Atlantia e Delta sul piano di risanamento e rilancio di Alitalia", sottolinea la Fnta. "E' urgente che la Nuova Alitalia nasca con un piano industriale forte e credibile, capace di rilanciarla definitivamente sul mercato e che la porti in tempi rapidissimi a svolgere il ruolo atteso di compagnia di bandiera al servizio del Paese generando finalmente utili e benessere per i propri dipendenti provati da anni di crisi".

"Ci aspettiamo - prosegue la Fnta - quindi che il Governo agisca immediatamente in accordo ai nuovi potenziali azionisti per rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono il buon esito della trattativa e generi tempestivamente le condizioni per uscire dalla gestione commissariale oramai di fatto senza più risorse". "E' necessario che la Nuova Alitalia abbia manager competenti ed adeguati a gestire le complessità proprie di una compagnia aerea", dice ancora Fnta auspicando che "tale cambio avvenga in tempi celeri prima che la crisi finanziaria e l'attuale incapacità manageriale, rendano la situazione irreversibile".

Sciopero Alitalia 9 ottobre, la lista dei voli cancellati

Come accennato ad inizio articolo, lo sciopero di mercoledì 9 ottobre sarà di 24 ore e potrebbe causare numerosi disagi ai passeggeri. Possibili ritardi sulle partenze, ad eccezione delle due fasce di garanzia, che sono le seguenti: 7:00-10:00 e 18:00-21:00. Alitalia ha già fatto sapere di essersi trovata costretta ad annullare già numerosi voli previsti per il 9 ottobre, sia nazionali che internazionali, tra cui anche alcuni collegamenti nella serata di martedì 8 ottobre e nella mattina di giovedì 10 ottobre. La compagnia aerea ha già fornito una lista dei voli annullati sul proprio sito, disponibile a questo link.

Alitalia stima che il 70% dei passeggeri dovrebbe poter riuscire a viaggiare senza problemi nonostante lo sciopero. Per limitare i disagi la compagnia ha comunque studiato un piano che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. Tutte le persone che hanno prenotato un volo per mercoledì 9 ottobre sono invitati a verificare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. Per farlo basta visitare il sito di Alitalia, chiamare il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), o chiedere informazioni all'agenzia di viaggi con cui è stata effettuata la prenotazione. In caso di volo cancellato i passeggeri hanno diritto ad un rimborso o ad effettuare un'altra prenotazione senza dover pagare una penale.