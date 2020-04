Autostrade, gestori aree di servizio in sciopero il 13 e 14 maggio 2020

Possibili disagi per chi viaggia sulla rete autostradale il 13 e 14 maggio. Le organizzazioni di categoria Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno infatti proclamato uno stato "di agitazione dell'intera categoria ed una prima tornata di scioperi che prenderà avvio dalla rete autostradale con la chiusura delle aree di servizio nei giorni del 13 e 14 maggio prossimi". Lo annunciano le organizzazioni dei gestori che lamentano di essere stati lasciati "senza alcun sostegno" ad assicurare il servizio essenziale della distribuzione dei carburanti.

Autostrade, gestori in sciopero: "Lasciati soli dal governo"

"Nove settimane di lockdown - sottolineano - di assoluta sofferenza, lasciati completamente soli a presidiare sulle strade il territorio a rischio della propria incolumità ed accollandosi ogni onere economico e finanziario necessario a garantire la distribuzione di energia e di carburanti per assicurare il trasporto delle persone e delle merci".

"Nove settimane - sottolineano le organizzazioni di categoria - di impegni non mantenuti, di promesse lasciate cadere nel vuoto, di retromarce imbarazzate e infine di silenzi ingiustificabili. I gestori non chiedevano altro che condividere responsabilità e oneri con il Governo e l'intera filiera composta da tanti soggetti economici -concessionari autostradali primi fra gli altri- con ben altra solidità ed una incommensurabilmente maggiore remunerazione. A nulla è valso resistere pazientemente e stringere i denti in tutto questo periodo, moltiplicando appelli e sollecitazioni".

Ora, rilevano, "con il termine della fase acuta dell'emergenza, avendo in tutta coscienza adempiuto interamente alla responsabilità di cui é fieramente portatrice, la categoria non ha altra risorsa che tornare ad agitare gli strumenti della protesta, a sostegno delle proprie legittime rivendicazioni. Nella convinzione che i cittadini di questo Paese comprendano le loro giuste motivazioni, che sono poi quelle che similmente agitano anche moltissimi di loro".