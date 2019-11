Sciopero benzinai per due giorni, tutto confermato: orari e motivi della protesta

Benzinai in sciopero per due giorni: è tutto confermato. Tanti disagi in vista, perché su strade e autostrade non vi sarà erogazione di carburante. Si tratta di una protesta rivolta in primis contro il governo a causa di una serie di provvedimenti - spiegano i sindacati di categoria - come la fatturazione elettronica ed i registratori di cassa. Ecco nel dettaglio le modalità, gli orari e le motivazioni dello sciopero dei benzinai in programma nei giorni 6-7 e 8 novembre 2019.

Sciopero benzinai 6-7 e 8 novembre 2019: le cose da sapere

Le organizzazioni di categoria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno proclamato uno sciopero nazionale dei gestori degli impianti stradali, autostradali e self service compresi. Benzinai chiusi in tutta Italia per 48 ore su strade e autostrade, dunque, dalle 6 di mercoledì 6 novembre fino alle 6 di venerdì 8 novembre. Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno infatti proclamato uno sciopero nazionale.

"La protesta - spiega una nota diramata dai sindacati - è rivolta innanzitutto nei confronti del governo che sta gravando, con adempimenti inutili e cervellotici, su un'intera categoria con provvedimenti che vanno dalla fatturazione elettronica ai registratori di cassa telematici, dalla rimodulazione dell'Indice sintetico di affidabilità fiscale all'introduzione di Documenti di trasporto (Das) e modalità di registrazione giornaliera in formato elettronico, dall'invio dei corrispettivi giornalieri in formato elettronico fino al gravame fiscale e contributivo per i gestori che non ricevono in tempo da fornitori e Agenzia delle entrate i documenti necessari per la loro contabilità".

Benzinai in sciopero per due giorni, tutto confermato: disagi in vista

La Confesercenti di Roma e del Lazio sta registrando, per il tramite della sua Federazione di categoria, la Faib, le adesioni delle aziende aderenti. Nell’occasione Confesercenti ha ricordato che la categoria dei gestori chiude per sciopero "per protestare contro la politica fiscale del governo e contro la negazione dei diritti ad una categoria allo stremo. Lo sciopero è attuato su tutto il territorio nazionale ed è stato promosso dalle organizzazioni di categoria Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio". In occasione della prima giornata di sciopero, il 6 novembre, le organizzazioni di categoria daranno vita anche ad una manifestazione/concentramento in piazza del Parlamento e terranno una conferenza stampa nella sala del Capranichetta adiacente. E' previsto l’arrivo a Roma di molte delegazioni provenienti da tutta Italia.