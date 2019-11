Sciopero benzinai, la lista dei distributori aperti su autostrade e tangenziali

Sciopero benzinai 6, 7 e 8 novembre 2019: la Faib Confesercenti ha confermato lo sciopero di due giorni degli impianti di rifornimento carburanti, che riguarderà la rete autostradale, le tangenziali e i raccordi. Come previsto, il “braccia incrociate” dei distributori avrà inizio alle ore 6.00 del giorno 6 novembre 2019 e terminerà alle ore 6.00 del giorno 8 novembre 2019. In vista della protesta, che potrebbe causare molti disagi agli automobilisti, la domanda che molti si pongono è una: quali saranno i distributori aperti durante lo sciopero? Vediamo qual è il piano previsto in questi casi.

Sciopero benzinai, la lista dei distributori aperti sulle autostrade

La Conferenza delle regioni e delle Province Autonome il 3 marzo 2011 ha approvato il documento recante "Disciplina unitaria per la turnazione degli impianti autostradali in caso di sciopero". Rale documento indica tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale e le suddivide in tre turnazioni A), B), e C). In occasione dello sciopero tra il 6 e l'8 novembre 2019 verrà applicata la turnazione A. In base alla tabella disponibile sul sito regioni.it, i distributori in funzione durante lo sciopero saranno i seguenti: