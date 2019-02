Le costruzioni si fermano: sciopero generale il 15 marzo

I cantieri, le fabbriche del legno e dell'arredo, le cave, le fornaci e le cementerie si fermeranno per 8 ore il prossimo 15 marzo in virtù dello sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori dell'intera filiera delle costruzioni. Nello stesso giorno migliaia di lavoratori e disoccupati che manifesteranno a Roma a sostegno delle proposte avanzate dai sindacati di categoria. Ad annunciare lo sciopero del 15 marzo con un comunicato unitario sono stati i sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Sciopero costruzioni 15 marzo: le motivazioni dei sindacati

''Per rilanciare il Paese occorre una politica industriale in grado di rilanciare l'intera filiera delle costruzioni: dall'edilizia ai materiali, dal settore del legno e arredo al cemento, dai lapidei al settore dei laterizi. Abbiamo chiesto un tavolo a Palazzo Chigi dove affrontare la più grave crisi dei nostri settori dal dopo guerra ad oggi, per dare una risposta alle oltre 600 mila persone che hanno perso il lavoro e al milione che rischia di perderlo", dichiarano in una nota Vito Panzarella, Franco Turri e Alessandro Genovesi, segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

''Occorre una cabina di regia presso Palazzo Chigi - dicono i sindacati - per riaprire i cantieri con politiche mirate che intervengano tanto con strumenti finanziari mirati per le imprese del settore (un Fondo nazionale di Garanzia) che per sbloccare le grandi opere da Nord a Sud. Serve una politica di investimenti mirati in grado di essere immediatamente tradotti in piani straordinari per la messa in sicurezza di territori, strade, ponti".

"Dobbiamo qualificare le stazioni appaltanti sempre meno in grado di progettare e di rendere esecutivi i bandi fatti. Occorre un piano per la qualità delle materie prime al servizio di ristrutturazioni, rigenerazione e anti sismico, di nuove politiche abitative. Occorre una sistematizzazione degli incentivi, da quelli per le ristrutturazioni a quelli per il risparmio energetico e per il bonus mobile. Serve una politica di tutela e riconversione dell'occupazione nei settori dei materiali, serve qualificare l'impresa e contrastare il dumping contrattuale con un sistema che premi qualità e sicurezza", affermano i sindacati.

"Occorre accelerare sugli appalti verdi - dicono ancora i tre sindacalisti - al fine di premiare chi fa ricerca ed innovazione nei nostri settori. Serve una sburocratizzazione mirata di diversi passaggi del Codice Appalti senza ridurre tutele e diritti e senza tornare alla liberalizzazione dei sub appalti o al massimo ribasso. Servono, cioè, politiche di sviluppo, come richiesto dalla stessa piattaforma di CGIL, CISL e UIL''.

''Per queste ragioni - concludono Panzarella, Turri e Genovesi - le lavoratrici e lavoratori dei nostri settori saranno in piazza il prossimo 9 Febbraio a Roma e saranno in piazza anche il prossimo 15 Marzo sempre nella Capitale. Per chiedere lavoro e sviluppo, consapevoli che se non riparte il settore delle costruzioni non ripartirà il Paese''.