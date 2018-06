Sciopero dei controllori di volo, partenze a rischio il 5 luglio: gli aeroporti coinvolti

Voli a rischio in Italia per la giornata di giovedì 5 luglio 2018. Le sigle sindacali che riuniscono i controllori di volo hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore, che mette a repentaglio partenze e arrivi nei principali scali nostrani. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è sarebbe già all'opera per scongiurare questo sciopero che inizierà alle ore 00.01 e terminerà alle ore 23.59 e coinvolge il personale dell’Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e che conta in totale 4.200 dipendenti.

Sciopero controllori di volo 5 luglio: gli aeroporti coinvolti

Lo sciopero previsto per il 5 luglio, che coinvolge anche i lavoratori del comparto aereo e indotti aeroportuali, riguarderà moltissimi aeroporto italiani. Come confermato dal sito del ministero dei Trasporti, ecco quali saranno gli scali coinvolti:

Roma Fiumicino,

Roma Ciampino,

Torino,

Venezia,

Milano,

Catania,

Palermo,

Lamezia Terme,

Brindisi,

Pescara,

Cagliari,

Padova.

Il prossimo sciopero