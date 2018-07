Ronaldo alla Juve fa infuriare gli operai Fca: sciopero a Melfi

Cristiano Ronaldo alla Juventus: l'acquisto del secolo da 100 milioni di euro ha fatto gridare di gioia i tifosi bianconeri e tutti gli appassionati di calcio. Ma l'arrivo del fuoriclasse portoghese non ha fatto storcere il naso soltanto ai supporter delle altre squadre, anzi, i più arrabbiati di tutti sembrano gli operai della Fca (Fiat Chrysler Automobiles) di Melfi, che di fronte a questa “iniquità” hanno deciso di incrociare le braccia per due giorni. A darne notizia è il sindacato Usb, Unione sindacale di base, che con un comunicato ufficiale ha annunciato due giornate di sciopero nella fabbrica in provincia di Potenza, dalle ore 22 di domenica 15 luglio alle ore 6 di martedì 17 luglio: “Di fronte a tanta iniquità non si può che scioperare è inaccettabile che mentre ai lavoratori di Fca e Cnhi l’azienda continui a chiedere da anni enormi sacrifici a livello economico la stessa decida di spendere centinaia di milioni di euro per l’acquisto di un calciatore”.

Il sindacato fa riferimento ad una disparità di trattamento tra gli operai, la cui cinghia viene stretta sempre più spesso tra ammortizzatori sociali e misure simili, e l'acquisto del campione ex Real Madrid, per cui verrà investita una vera e propria montagna d'oro: “Ci viene detto che il momento è difficile, che bisogna ricorrere agli ammortizzatori sociali in attesa del lancio di nuovi modelli che non arrivano mai. E mentre gli operai e le loro famiglie stringono sempre più la cinghia, la proprietà decide di investire su un’unica risorsa umana tantissimi soldi. E’ giusto tutto questo? E’ normale che una sola persona guadagni milioni e migliaia di famiglie non arrivino alla metà del mese?”.

“Siamo tutti dipendenti dello stesso padrone ma mai come in questo momento di enorme difficoltà sociale questa disparità di trattamento non può e non deve essere accettata”.

“Gli operai Fiat hanno fatto la fortuna della proprietà per almeno tre generazioni – conclude il comunicato Usb - arricchiscono chiunque si muova intorno a questa società, e in cambio hanno ricevuto sempre e soltanto una vita di miseria. La proprietà dovrebbe investire in modelli auto che garantiscano il futuro di migliaia di persone piuttosto che arricchirne una soltanto, questo dovrebbe essere il fine di chi mette al primo posto gli interessi dei propri dipendenti, se ciò non avviene è perché si preferisce il mondo del gioco, del divertimento a tutto il resto”.

Un discorso semplice che può essere riassunto in poche parole: perché lo stesso proprietario decide di pagare milioni di euro un'unica risorsa umana, destinata ad svolgere il suo mestiere attraverso un gioco, mentre migliaia di altre risorse, che ogni giorno si 'spaccano la schiena' in fabbrica devono continuare a vivere nell'incertezza, nella precarietà e nel disagio economico? Domandare (e scioperare) è lecito, a questo punto vedremo se arriverà una 'cortese' risposta.

Lo sciopero si allarga

Non soltanto Melfi. Come riporta ChietiToday, anche gli operai della Sevel di Atessa hanno indetto due turni di sciopero, dalle 18.15 di venerdì 13 luglio, alle 5.45 di sabato 14 luglio (turni B di 4 e 8 ore). La protesta nasce dalla richiesta del sindacato di restituire ai lavoratori la pausa quotidiana di 10 minuti, eliminata dall'azienda. Per il sindacato, rinunciare a quei 10 minuti, specialmente con le alte temperature di questo periodo, è dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, la protesta si lega alla ristrutturazione aziendale che ha colpito gli altri stabilimenti Fca di Italia, in particolare quelli di Melfi, Pomigliano, Mirafiori, Grugliasco e New Holland di S. Mauro (Torino). Dice il coordinamento provinciale Usb Chieti in un comunicato: