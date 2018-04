Sciopero Lufthansa: 800 voli cancellati

Martedì di disagi per circa 90mila passeggeri: la compagnia aerea Lufthansa ha annunciato per domani, 10 aprile, la cancellazione di metà dei suoi voli - 800 dei 1.600 programmati, tra cui 58 a lungo raggio - a causa dello sciopero indetto dal sindacato "Verdi" in occasione del terzo giro di negoziati che riguardano i dipendenti pubblici federali e locali. Resteranno senza lavoratori gli aeroporti di Francoforte, Monaco, Colonia e Brema: la ripresa dei voli di linea è prevista per mercoledì 11 aprile. "E' assolutamente inaccettabile che il sindacato imponga questo conflitto a passeggeri non coinvolti. Lufthansa non fa parte di questo scontro di contrattazioni collettive, ma purtroppo i nostri clienti e la nostra azienda sono colpiti dalle conseguenze di tutto ciò", afferma Bettina Volkens, membro della Direzione Risorse Umane e Affari Legali di Lufthansa.

I passeggeri Lufthansa dovranno verificare lo stato dei loro voli su Lufthansa.com prima di recarsi in aeroporto. I passeggeri che hanno fornito a Lufthansa i propri dati di contatto verranno informati attivamente delle modifiche tramite SMS o e-mail. I passeggeri possono inserire o aggiornare i loro dati di contatto in qualsiasi momento all'indirizzo www.lufthansa.com nella sezione "Le mie prenotazioni". I passeggeri possono inoltre scegliere di essere informati automaticamente dei cambiamenti nello stato dei loro voli tramite Facebook o Twitter. Anche gli utenti i cui voli non sono interessati dallo sciopero sono comunque invitati ad arrivare in aeroporto in anticipo, considerati i presumibili tempi di attesa.

Tutti i passeggeri del Gruppo Lufthansa (ad eccezione dei voli operati da SWISS) che domani 10 aprile 2018 hanno prenotato un volo da o via Francoforte e Monaco, indipendentemente dal fatto che il loro volo sia stato cancellato o meno, possono effettuare una nuova prenotazione gratuita per un altro volo entro i sette giorni successivi. Per le tratte interne in Germania, i passeggeri possono utilizzare il treno, indipendentemente dal fatto che il loro volo sia stato o meno cancellato. Per fare ciò, i passeggeri possono convertire il loro biglietto in un biglietto della Deutsche Bahn su "Le mie prenotazioni" su Lufthansa.com. Non è necessario andare in aeroporto.