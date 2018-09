Ryanair, 24 ore di sciopero: voli cancellati e proteste

Confermato lo sciopero di 24 ore di tutto il personale navigante di Ryanair e delle agenzie interinali collegate, basato in Italia, unitamente al personale di Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna e Germania. La compagnia lowcost irlandese ha già cancellato 190 voli ancor prima dell'inizio dello sciopero di venerdì 28 settembre 2018.

"A Ryanair - spiegano Filt Cgil e Uiltrasporti - chiediamo di convocarci per la definizione di un contratto collettivo di lavoro di diritto italiano che preveda le tutele del nostro ordinamento e soddisfi le legittime istanze dei piloti e degli assistenti di volo".

Sciopero Ryanair venerdì 28 settembre, le ultime notizie

Nel corso della giornata di sciopero sono previsti presidi presso gli aeroporti di Bergamo, Catania, Ciampino, Milano Malpensa, Napoli e Pisa, dove fa base Ryanair.

"La cancellazione preventiva di 190 voli è la dimostrazione - affermano Filt Cgil e Uiltrasporti - dell'indiscussa riuscita dello sciopero, come già successo a luglio scorso quando l'adesione è stata pressoché totale".

Se il volo che abbiamo prenotato viene annullato, Ryanair prevede per i proprio clienti due opzioni:

Le richiesta di un rimborso o la modifica del volo: se si desidera cancellare la prenotazione e richiedere un rimborso completo dei voli non utilizzati, Ryanair invita a collegarsi al sito per recuperare la prenotazione e scegliere l'opzione Rimborso. I rimborsi verranno effettuati entro 7 giorni lavorativi sulla carta o metodo di pagamento utilizzata per la prenotazione originale

È possibile cambiare il volo ad un altro volo Ryanair gratuitamente in base alla disponibilità del posto recuperando la prenotazione su Ryanair.com. Per voli da aeroporti alternativi, Ryanair da diritto ai proprio clienti a richiedere un rimborso del costo di trasferimento per/da tale aeroporto e ad un rimborso delle spese relative a sistemazione, pasti o rinfreschi.

Voli cancellati: come controllare

Come già successo nei precedenti scioperi, non esiste una lista costantemente aggiornata dei voli cancellati o spostati da Ryanair. Per questo motivo è sempre consigliabile controllare contattando direttamente la compagnia aerea o attraverso il portale web che permette di visionare lo stato del volo.

Sciopero Ryanai, voli a rischio in Italia e in Europa

In alternativa è possibile controllare la situazione in tempo reale attraverso i servizi online dei principali aeroporti italiani. Di seguito la lista: