Auchan-Conad, supermercati in sciopero contro gli esuberi: migliaia a rischio

Proteste pre-natalizie per i lavoratori dei supermercati Auchan coinvolti nel tortuoso passaggio di proprietà al consorzio Conad. Lunedì 23 dicembre 2019 i dipendenti di diversi punti vendita sparsi sul territorio nazionale incroceranno le braccia nell'ambito della protesta promossa dai sindacati impegnati in questa difficile vertenza in cui ci sono migliaia di lavoratori a rischio licenziamento. Presidi e sit-in da Nord a Sud, con i dipendenti che chiedono certezze sul loro futuro: come abbiamo approfondito nelle scorse settimane, il passaggio di centinaia di punti vendita Auchan sotto il contro di Conad, ha generato oltre 3.100 esuberi, a cui ne vanno aggiunti altri 3mila tra sedi sedi amministrative, logistica e appalti.

Sciopero supermercati Auchan-Conad 23 dicembre, i sindacati: “Non accettiamo licenziamenti”

La protesta indetta dai sindacati per lunedì 23 dicembre è stata confermata dopo l'ultima fumata nera al Mise, avvenuta lo scorso 17 dicembre, in cui, secondo le sigle, “la direzione aziendale non è stata in grado di declinare in "maniera chiara" la portata dell'impegno richiesto da Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs al sistema Conad per affrontare l'esubero occupazionale derivante dalla progressiva dismissione della rete commerciale ex Auchan. Da parte dell'azienda dunque solo una "vaghezza" di indicazioni esplicitate da Margherita Distribuzione SpA”.

Intanto la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha espresso la sua vicinanza ai lavoratori su Twitter: “Sostegno della Cisl allo sciopero in tutta Italia dei lavoratori del gruppo Conad -Auchan. Non accetteremo esuberi e licenziamenti. I lavoratori non sono merci. Il Governo deve garantire un confronto serio per una riorganizzazione che rispetti la dignità delle persone”.

La @CislNazionale è con la @fisascat per lo sciopero del gruppo #Conad-#Auchan. Non accetteremo esuberi e licenziamenti. I lavoratori non sono merci. Il Governo garantisca un confronto serio per una riorganizzazione che rispetti la dignità delle persone #IlLavoroOltrelecose pic.twitter.com/UuVgiEnZqa — Annamaria Furlan (@FurlanAnnamaria) 23 dicembre 2019

Sciopero supermercati Auchan-Conad 23 dicembre, le città interessate

Il passaggio da Auchan a Conad ha interessato oltre 100 punti vendita di varie dimensioni e oltre 13mila lavoratori, andando a 'toccare' il territorio nazionale in diversi punti. Per questo motivo lo sciopero dei supermercati riguarda diverse città e regioni. In Sardegna sono previsti sit-in a Cagliari, Sassari e Olbia, in Piemonte scenderanno in piazza i lavoratori di Borgaro Torinese. Proteste anche in Lombardia: maxi manifestazione a Milano, mentre resteranno chiusi i negozi di di Sant’Anna e di Rovato. Al centro commerciale Porte di Mestre, a Zelarino, in provincia di Venezia, si è svolto un picchetto sindacale unitario dei dipendenti Conad-Auchan; sciopero e serrande abbassate a Modugno, in provincia di Bari, mentre i lavoratori della provincia di Forlì-Cesena hanno protestato davanti alla Prefettura.

Sciopero supermercati Auchan-Conad 23 dicembre: i motivi della protesta

Esuberi, riduzione di personale e rischio licenziamenti: lo sciopero di lunedì 23 dicembre 2019 indetto dai sindacati arriva per scongiurare l'ipotesi che questo passaggio di proprietà lasci a casa migliaia di lavoratori. Ad Francesco Pugliese ha recentemente confermato: “Dobbiamo dare una soluzione alternativa a 3.105 persone. Il saldo zero è impossibile, ma lavoriamo per arrivarci vicino”.

Le motivazioni sono state spiegate da Alessio Di Labio, della segreteria nazionale della Filcams Cgil, in una nota dello scorso 11 dicembre: “Siamo all’assurdo, ci viene messo sul tavolo un calderone con seimila esuberi senza specificare dove sono collocati nei territori, di cui circa 2500 dei punti vendita già passati in Conad sarebbero congelati in attesa di verifica e per altri circa tremila, tra sede, logistica, ipermercati e punti vendita che non passano a Conad, dovremmo fare un accordo approssimativo sugli ammortizzatori sociali, senza che Conad si prenda nessuna responsabilità diretta”.