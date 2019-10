Auchan e Conad, mercoledì 30 ottobre va in scena lo sciopero dei supermercati

Uno sciopero nazionale è stato proclamato per il prossimo mercoledì 30 ottobre e coinvolgerà i 18000 lavoratori dei supermercati Auchan e Sma acquisiti da Conad.

L'agitazione è stata indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs: i sindacati di categoria temono che dietro l'operazione di Conad si nascondano esuberi sia tra i dipendenti diretti che tra quelli degli appalti dei servizi, della logistica e della vigilanza

Per questo è stata dichiarata la mobilitazione e la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di convocare le parti.

I sindacati chiedono a Conad di far chiarezza sulle reali capacità di risollevare le sorti della rete vendita: solo un terzo dei punti vendita sarebbe al momento salva, mentre mancherebbe un progetto per gli ipermercati, per le sedi e la logistica.

"Abbiamo il timore fondato che potrebbero esserci migliaia di esuberi" afferma Alessio Di Labio segretario nazionale della Filcams Cgil: "La rete Auchan e Sma è fatta di migliaia di lavoratrici e lavoratori vivi e vegeti, con dietro altrettante famiglie, che non possono essere liquidati con metafore che riteniamo offensive".

Secondo la Filcams Cgil se Conad vuole essere il leader di mercato deve prendersi la responsabilità della salvaguardia occupazionale e delle condizioni di lavoro, i due obiettivi che il sindacato si pone e che verranno ribaditi all`incontro del 30 Ottobre 2019.

In occasione dello sciopero i lavoratori faranno presidi in tutta Italia e sotto la sede del MISE, decisi a proseguire la mobilitazione fino a che Conad non darà risposte positive.

"La crisi del commercio deve essere affrontata tutelando i lavoratori, le imprese come Conad non possono pensare di far fronte alla fase facendo pagare il prezzo a lavoratrici e lavoratori che non hanno colpe" aggiunge Di Labio "questa istanza verrà posta anche al Ministero: dai governi in questi anni l`unico intervento ha riguardato la liberalizzazione delle aperture domenicali e festive e non è mai stata fatta un`analisi attenta sullo stato del settore".