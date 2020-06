Sciopero dei trasporti, mezzi pubblici a rischio per la prima protesta "post Covid"

Uno sciopero dei trasporti è stato proclamato per giovedì 18 giugno dall'Unione dei sindacati di base (usb) e dagli autoferrotranvieri dell'Orsa. Si tratta del primo sciopero dopo la fase più acuta dell'emergenza coronavirus e in tutta Italia rischiano di fermarsi metro, autobus, tram e treni a breve percorrenza.

A darne notizia è il sito ufficiale del ministero dei trasporti e delle infrastrutture, che informa che l'agitazione è stata proclamata in data 29 maggio e spiega che i lavoratori potranno incrociare le braccia per 4 ore con "varie modalità" a seconda delle varie città.

Ad esempio a Roma potrebbero fermarsi i mezzi di Atac e Roma Tpl dalle ore 20:00 a fine servizio. A Napoli dalle 10:30 alle 14:30. A Milano, dove gli orari dello sciopero non sono ancora noti, rischiano di fermarsi tutti i mezzi di Atm - le quattro linee metro e i bus e i tram di superficie - e i treni regionali Trenord.

La protesta cade nello stesso giorno in cui i sindacati confederali hanno proclamato lo sciopero nazionale lavoratori della Sanita Privata e delle Rsa per chiedere dignità anche agli "eroi" della sanità privata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindacato Usb ha allargato l'agitazione a livello nazionale per rivendicare una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività nella Fase 2, per chiedere la "ri-pubblicizzazione dei servizi essenziali” e per sottolineare che "nessuna misura a sostegno dei Lavoratori del Tpl" sia stata "varata dal Governo".