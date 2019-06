Sciopero dei trasporti, Luglio bollente in città e per chi viaggia per 2 giorni di "blocco"

Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero generale del settore dei trasporti. L'annuncio dato in modo unitario dai sindacati, riguarderà tutti i settori.

Sciopero trasporti, le date e gli orari

Gli organi esecutivi nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti hanno indetto due giornate di sciopero nazionale il prossimo 24 luglio e il 26 luglio in tutti i settori del trasporto, secondo queste modalità:

Mercoledì 24 luglio si fermeranno tutti i lavoratorio del trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, marittimo e porti, autostrade, taxi, autonoleggio.

Venerdì 26 luglio si fermeranno tutti i lavoratorio del trasporto aereo.

I sindacati hanno indetto la protesta "per dare sostegno alla piattaforma unitaria di proposte 'Rimettiamo in movimento il Paese' indirizzata al Governo".

"Manca una politica dei trasporti. Il governo fa solo annunci, fa solo spot e non è in grado di decidere. Per questo abbiamo deciso questa mobilitazione"

Sciopero trasporti, le città

Lo sciopero indetto unitariamente dai sindacati interesserà l'intero territorio nazionale. Come abbiamo visto martedì 24 luglio quindi saranno a rischio i trasporti su tram, bus e metropolitane, ma anche su treni, e taxi. Incrociano le braccia anche i lavoratori dell'autonoleggio, e potrebbero aversi ritardi e rallentamenti anche negli imbarchi per il fermo dei lavoratori marittimi. Pertanto attenzione a chi si mette in viaggio - visto il periodo di esodo estivo - dato che potrebbero non esserci personale ai caselli autostradali. A rischio anche le consegne per lo stop dei lavoratori del comparto merci e logistica.

Infine ancora attenzione per chi ha programmato di prendere un volo nell'ultimo weekend di Luglio: in molti potrebbero avere problemi per lo sciopero degli adetti al trasporto aereo.