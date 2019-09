Sciopero dei trasporti, venerdì nero in tutta Italia: a rischio bus, metro e treni

Quello del 27 settembre si preannuncia un venerdì nero per il trasporto pubblico e per tutte le persone che ne usufruiscono. Infatti, oltre alla manifestazione Friday For Future, allo sciopero per il clima si aggiungerà quello dei mezzi pubblici, con possibili disagi in diverse città italiane.

Sciopero trasporti pubblici venerdì 27 settembre 2019

Per la giornata di venerdì 27 settembre l'Unione Sindacale di Base (Usb), ha indetto uno sciopero generale dei trasporti che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private d'Italia. Alla protesta hanno aderito anche altre sigle sindacali, motivo per cui sono previsti disagi su metro, bus e treni, soprattutto nelle grandi città. Di seguito la mappa degli scioperi nelle diverse località

Sciopero trasporti pubblici venerdì 27 settembre 2019: gli orari città per città

I problemi più grandi li potrebbero avere gli abitanti di Milano, considerando che venerdì 27 settembre incroceranno le braccia per 24 ore i dipendenti Atm che aderiscono a Cub Trasporti e Cobas: ''Scioperiamo contro la liberalizzazione e la privatizzazione del trasporto pubblico locale, contro le gare di appalto e per l'affidamento diretto in house dei servizi. Contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm, il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali e per un maggiore sviluppo e investimenti nell'ottica di più efficienza e contro l'adeguamento del sistema tariffario". Come è possibile leggere nel comunicato del sindacato l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

A Napoli i personale Ctp si fermerà per quattro ore, dalle 9.00 alle 13.00. A Piacenza invece, saranno in sciopero i dipendenti di Seta, ma in un orario diverso, dalle 17.30 alle 21.30. In Toscana possibili disagi per il comparto ferroviario: per 8 ore, dalle 9.00 alle 17.00, ci sarà lo stop dei collegamenti locali.