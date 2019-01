Sciopero generale dei trasporti pubblici: quattro ore di stop, fermi bus e metro

Sciopero generale dei trasporti oggi 21 gennaio, con disagi previsti da Nord a Sud. Un lunedì difficile, visto che si fermano per quattro ore i lavoratori iscritti ai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal e Fast Confasal. I sindacati protestano contro "le proposte europee di modifica peggiorativa dei regolamenti 561/06 sui tempi di guida e di riposo e 1073/2009, che liberalizza il mercato internazionale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea".

Sciopero dei trasporti, la situazione a Roma

Nella Capitale non scioperano i lavoratori Atac, che hanno già incrociato le braccia lo scorso 17 gennaio. L'ultima protesta ha quindi di fatto attivato la fascia di salvaguardia stabilita dalla commissione garanzia sciopero che prevede almeno 20 giorni tra uno stop e l'altro. Si fermano invece i lavoratori Cotral per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Sono garantire tutte le corse fino alle 8.30 e quelle alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12.31

Sciopero dei trasporti, Atm ferma a Milano

I lavoratori di Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, si fermano dalle 8.45 alle 12.45 di oggi. Previsti possibili sospensioni o rallentamenti di bus, tram e metropolitana. Atm ha pubblicato un documento con le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso degli ultimi sciperi: il 5 aprile 2017, in un caso analogo, l'adesione fu del 52%, la più alta degli ultimi anni. A Milano si fermano anche i lavoratori di Autoguidovie (potranno subire ritardi o cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433) e della società Star (lo sciopero riguarderà la linea 965). Tutte le info e gli aggiornamenti sullo sciopero su MilanoToday

Un autobus dell'Atm, l'azienda del trasporto pubblico milanese, diretto al deposito a causa dello sciopero generale del settore (foto di repertorio ANSA / MATTEO BAZZI)

Sciopero dei trasporti, a previsti disagi a Napoli

A Napoli lo stop riguarderà Anm (metro, funicolari, autobus), Eav (cumana, circumvesuviana, autobus) e Ctp. Durerà dalle 9 alle 13, ma sono previste alcune fasce di garanzia. L'azienda napoletana mobilità ha reso noto che l'ultima corsa delle funicolari sarà effettuata alle 9:20, e dopo lo sciopero si riprenderà alle 13:20. La linea 1 della metropolitana effettuerà l'ultima corsa alle 9:14 (Piscinola-Garibaldi) e alle 9:18 (Garibaldi-Piscinola). Prima corsa garantita alle 13:08 (da Piscinola) e alle 13:48 (da Garibaldi). I bus si fermeranno a mezz'ora dall'inizio dello sciopero e il servizio tornerà regolare mezz'ora dopo la fine (alle 13:30 circa). Info e aggiornamenti sullo sciopero su NapoliToday.

Sciopero dei trasporti, la situazione nelle altre città

A Como, lo sciopero del personale della funicolare di Como - Brunate è prevista dalle 8,45 alle 12,45. A Firenze, la protesta è articolata in fasce orarie: per le aziende del Tpl su gomma dalle 17 alle 21; per Gest e quindi la tramvia dalle 13 alle 17. A Bologna, il trasportopubblico si ferma dalle 10.30 alle 14.30, mentre a Venezia dalle 10 alle 13. A Palermo, come a Napoli, lo sciopero inizierà alle 9 e terminerà alle 13. A Torino è previsto sciopero dalle 15 alle 19: coinvolte le linee 36 nav, 44, 69, 1 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Chieri, 2 Urbana di Rivalta. Dalle 18 alle 22, invece, le linee 20, 21, 35 nav, 39, 40, 41, 43, 45, 45b, 46 navetta, 47, 48, 53, 54, 70, 73, 78, 79b, 80, 81, 82, 83, 84, 1 Urbana di Nichelino, 1 Urbana di Orbassano.