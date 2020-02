Sciopero dei trasporti a Roma, sarà un lunedì nero: bus e metro a rischio

Sciopero trasporti Roma lunedì 24 febbraio 2020: ila prossima settimana inizierà nel peggiore dei modi per i cittadini di Roma, che dovranno fare in conti con lo sciopero del trasporto pubblico di 24 ore, proclamato dal sindacato Fast Slm. L'agitazione, riferisce Roma Servizi per la Mobilità, interesserà la rete Atac: bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido.

Sciopero trasporti Roma lunedì 24 febbraio 2020: orari e fasce di garanzia

Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Sempre lunedì 24 febbraio uno sciopero di 24 ore, indetto dal sindacato Usb, interesserà le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Anche in questo caso il servizio sarà regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su muoversiaroma.it

"All'inizio dello sciopero le vetture provenienti dai vari capilinea o stazioni terminali, una volta giunte a destinazione, qualora dovessero effettuare altre corse nell'orario dello sciopero, rientreranno fuori servizio nei depositi di appartenenza per riprenderlo a fine dello sciopero e comunque in tempo utile alla ripresa del servizio", spiega Fast Confsal.

Anche il personale addetto alla verifica e alle biglietterie sciopera con le stesse modalità dell'esercizio. Sono esclusi dallo sciopero i portieri, i guardiani, gli addetti ai servizi telefonici e addetti ai centralini.

Sciopero Roma Tpl, lunedì 24 febbraio 2020

Sciopereranno per 24 ore anche i lavoratori di Roma TPL SCARL e Consorziate del Comune di Roma. Questo l'elenco dei collegamenti di Roma Tpl regolarmente in strada: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.