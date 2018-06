Sciopero dei treni nella notte tra il 7 e l'8 giugno: tutto quello che c'è da sapere

Brutte notizie per chi viaggia in treno. Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno è previsto uno sciopero dei trasporti che coinvolgerà i treni Trenitalia, Trenord e Italo Ntv. La protesta avrà inizio alle ore 22 del 7 giugno e durerà fino alle 6 del mattino di venerdì 8 giugno. Lo sciopero interessa il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Trenord è indetta dal sindacato Cub Trasporti (dalle 22 alle 6) e dal sindacato Usb lavoro privato (da mezzanotte alle 6).

Sciopero treni 7-8 giugno: i servizi alternativi

I servizi regionali, suburbani e aeroportuali potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni durante lo sciopero. Comunque, in caso di cancellazione delle corse, sono previsti dei bus sostitutivi , ma soltanto per il servizio aeroportuale Malpensa Express sulle tratte "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Bellinzona".

Ricordiamo che, con l'inizio dello sciopero alle ore 22 di giovedì 7 giugno, tutti i treni in viaggio o con partenza in un orario precedente all'inizio della protesta e che arrivino entro le ore 23, funzioneranno normalmente.

Sciopero treni 7-8 giugno: come tenersi informati

Restano valide le linee guida da seguire in caso di sciopero ferroviario, come quello fissato in calendario nelle giornate del 7 e 8 giugno. Chi viaggia con Trenitalia, può restare aggiornato attraverso l'account verificato Twitter di Ferrovie dello Stato Italiane (@fsnews_it) oppure tramite le ultime news presenti sul sito trenitalia.com. Per i viaggiatori di Trenord, il profilo Twitter da seguire è @Trenord_Press, mentre il collegamento al sito ufficiale è trenord.it. Infine, chi ha prenotato un viaggio con Italo Ntv, può seguire gli aggiornamenti sull'account Twitter @ItaloTreno e sul portale italotreno.it.