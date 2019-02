Sciopero Trenitalia, 8 febbraio 'venerdì nero' per le ferrovie: orari e fasce di garanzia

Sciopero dei treni venerdì 8 febbraio 2019. Il sindacato Orsa Ferrovie ha indetto uno sciopero di 23 ore che inizierà alle ore 3 di venerdì 8 febbraio e che riguarderò il personale di Trenitalia. Un braccia incrociate potrebbe causare molti disagi a chi utilizza il treno per spostarsi: diverse tratte saranno a rischio nelle fasce orarie della mobilitazione. A fermarsi per 23 ore o 8 ore, a seconda del tipo di protesta, saranno il personale della società Trenitalia vendita e assistenza, macchinisti e capitreno di Trenitalia e il personale della società equipaggi e distribuzione Dphl Liguria. Dunque, a rischio sarà l’intero comparto ferroviario visto che la protesta colpirà sia il personale della vendita biglietti e assistenza sia i macchinisti e i capitreno.

Sciopero treni 8 febbraio 2019: gli orari

Ma quali sono gli orari in cui i treni saranno a rischio? Lo sciopero avrà inizio alle ore 3 del giorno 8 febbraio per concludersi alle ore 2 di sabato 9 febbraio. L'unica eccezione sarà per macchinisti e capitreno, il cui scioperò sarà della durata di 8 ore, dalle ore 9 alle ore 17. Come accade in questi casi, sono a rischio tutti i treni previsti per gli orari appena indicati.

Sciopero treni 8 febbraio: le fasce di garanzia

Per chiunque debba mettersi in viaggio proprio venerdì 8 febbraio consigliamo di restare aggiornati su cancellazioni e ritardi dei treni. Sul sito di Ferrovie dello Stato saranno disponibili tutti i treni garantiti in caso di sciopero. In ogni caso circoleranno normalmente i convogli dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21.

Sciopero treni 8 febbraio: i motivi della protesta

Ma quali sono i motivi di questa mobilitazione? A chiarirli è il sindacato Orsa che in un comunicato ufficiale ha richiesto a Trenitalia diverse delucidazioni sul numero di assunzioni previste, sulla stabilizzazione dei contratti di somministrazione e sugli effetti che la Quota 100 potrà avere sulla categoria. Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Trenitalia vendita e assistenza, macchinisti e capitreno di Trenitalia e il personale della società equipaggi e distribuzione Dphl Liguria.