Dicembre, mese di scioperi per chi viaggia in treno: tutte le informazioni utili

Sarà un mese di dicembre con alcuni scioperi che potrebbero causare qualche disagio a chi viaggia quotidianamente in treno. Sono previsti scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo. Si tratta come sempre quando si parla di scioperi di informazioni provvisorie e suscettibili a variazioni nell'imminenza dell'inizio della mobilitazione. Consiglio per chi viaggia nei giorni che andremo a indicare: prima di partire, meglio dare un'occhiata ai siti di Trenitalia, Trenord e Italo per conoscere eventuali modifiche.

Scioperi treni dicembre 2018

Si inizia con lo sciopero dei treni regionali domenica 2 dicembre in Veneto. La prima domenica del mese infatti è in programma lo sciopero dei sindacati Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl e Slm-Fast. Le segreterie regionali Veneto dei sindacati hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale Trenitalia del Veneto, dalle 9 alle 17 di domenica 2 dicembre. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni della lunga percorrenza. Per i treni regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori. L'agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.

Per martedì 4 dicembre è previsto uno sciopero del personale mobile della Regione Sicilia,per 8 ore consecutive, dalle 9.00 alle 17.00, coinvolti i macchinisti e capitreno che aderiranno alla mobilitazione annunciata dal sindacato Osr Orsa. Disagi possibili anche in Calabria la settimana seguente: il 10 dicembre sciopero dei i dipendenti Trenitalia Dplh Imc di Reggio Calabria che non lavoreranno per 8 ore, dalle 9.00 alle 17.00. Nella stessa giornata, sciopererà il personale dell'impianto navigazione di Villa San Giovanni. Proseguiamo. Il 16 dicembre è previsto uno sciopero Trenitalia in Piemonte e Valle d'Aosta del sindacato Osr Orsa Ferrovie + Rsu; nello stessa data ci sarà lo sciopero del personale mobile Trenitalia della DTR Veneto per 8 ore consecutive, dalle 9.00 alle 17.00.

Sul fronte Trenord, il 9 dicembre sciopero del personale dalle 3.00 di notte del giorno 9 alle 2.00 di notte del giorno 10 dicembre. La protesta è stata indetta dal sindacato Cub Trasporti. Anche per chi viaggia con Italo potrebbero esserci alcuni disagi: il personale NTV sarà in sciopero dalle 3.00 di notte del 4 dicembre fino alle 2.00 di notte del giorno 5, per quasi 24 ore di agitazione sindacale; saranno coinvolti i treni AV in tutta Italia, quindi possibili ripercussioni da Milano fino a Salerno.