Coronavirus, arriva lo "sconto" per le multe

E' arrivato il via libera unanime della Camera - con 430 voti favorevoli - ad un emendamento di Forza Italia (a prima firma dell'azzurro Simone Baldelli) che abbassa da tremila a mille euro il tetto massimo delle sanzioni amministrative per chi vìola le norme relative alle restrizioni sugli spostamenti e alla libertà di circolazione messe in campo dal governo contro la diffusione del coronavirus durante il lockdown.

"La proposta è di abbassare da 3000 a 1000 euro la sanzione massima per le violazioni delle norme sul lockdown, per renderle meno discrezionali e più esigibili. Alle 22 riprende la seduta. Governo e maggioranza dovranno dire cosa ne pensano", ha scritto il deputato di Forza Italia ieri sera su Twitter. Poi l'emendamento al "decreto Covid" è stato approvato all'unanimità. Dunque, le trasgressioni saranno punite con una sanzione che va da un minimo di 400 ad un massimo di mille euro. L'emendamento approvato, che riduce l'importo massimo delle multe, era stato accantonato dalla relatrice Marialucia Lorefice del Movimento 5 stelle nella seduta pomeridiana dell'Aula per una riflessione sul testo. Alla ripresa dei lavori, la relatrice Lorefice ha dato parere favorevole, così come il governo. Un emendamento giudicato dalla stessa relatrice "senz'altro di buon senso".

La proposta è di abbassare da 3000 a 1000 € la sanzione massima per le violazioni delle norme sul #lockdown, per renderle meno discrezionali e più esigibili. Alle 22 riprende la seduta. #governo e maggioranza dovranno dire cosa ne pensano. Se condividi la proposta RT! pic.twitter.com/rITSTncXpg — Simone Baldelli (@simonebaldelli) May 12, 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Controlli e sanzioni: verificate 161.603 persone e 65.759 attività

Anche nella fase 2 non si fermano i servizi di controllo da parte delle forze di polizia per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Stando agli ultimi dati disponibili sul sito del ministero dell'Interno, l'11 maggio sono state controllate 161.603 persone, ne sono state sanzionate 1.783 e denunciate 39 per falsa attestazione o dichiarazione. Le attività o esercizi commerciali verificati sono stati 65.759. Sono stati sanzionati 102 titolari e adottati 25 provvedimenti di chiusura. Qui i dettagli.