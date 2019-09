Sconto del 20% sui prodotti sfusi o alla spina: la rivoluzione verde nei supermercati

Guerra aperta ad alluminio, contenitori di plastica, sacchetti di carta, vasetti e barattoli vari: l'obiettivo del nuovo decreto clima è quello di ridurre la quantità dei rifiuti incentivando il consumo dei prodotti sfusi o alla spina. Meno imballaggi, meno scarti da smaltire. E più soldi nel portafogli. Sì perché l’idea è quella di scontare del 20% l’acquisto della merce non confezionata. Nella bozza del decreto legge viene infatti spiegato che "al fine di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari e prodotti detergenti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20% del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi primari o secondari".

Questo contributo è "anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo". Non solo: "Agli esercenti di attività commerciali che realizzano punti vendita di prodotti sfusi e alla spina, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del costo di acquisto delle attrezzature per l’erogazione di prodotti sfusi e alla spina nell’ambito della propria attività, nel limite complessivo di 10 milioni di euro".

Come funziona lo sconto del 20% sui prodotti sfusi o alla spina

Insomma ci sarà anche un incentivo per i negozianti, ma a guadagnarci saranno soprattutto i clienti che su molti prodotti potranno spendere il 20% in meno. Che cosa cambierà dunque per chi va a fare la spesa? Nel decreto per ora non ci sono dettagli (d’altra parte di tratta ancora di una bozza), ma tra i prodotti che possono essere venduti sfusi potrebbero ad esempio rientrare birra, vino, cereali, detersivi, sapone per i piatti etc.

I detersivi alla spina ad esempio sono sul mercato da tempo, ma finora il loro utilizzo è rimasto sempre limitato come è emerso da un’inchiesta dell’ANSA condotta lo scorso anno in varie catene di supermercati. Certo la presenza di un incentivo e magari una politica di comunicazione efficace potrebbero aiutare.

Il nodo coperture

L’obiettivo del ministero dell’Ambiente è quello di portare il provvedimento in Consiglio dei ministri già giovedì prossimo. Tra i provvedimenti del decreto clima c’è anche un bonus di duemila euro per chi rottama autovetture fino alla classe Euro 4 e la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Resta però il problema delle coperture: concedere incentivi ai consumatori con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento è un proposito nobile, ma non esattamente a costo zero.

(Negozio Leggero, i supermarket dei prodotti sfusi alla spina. Roma, 6 giugno 2018. ANSA/NEGOZIO LEGGERO)