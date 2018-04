Scuola e ricerca, firmato il contratto: aumenti tra 80 e 125 euro

Buone notizie per i lavoratori del comparto dell'Istruzione e della Ricerca: è stato firmato all'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) il nuovo ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro” relativo al triennio 2016-2018. Il passaggio 'tecnico' è arrivato a pochi giorni di distanza dal via libera della Corte dei Conti e da domani, venerdì 20 aprile, il contratto entrerà in vigore.

Dunque si prevede che l'erogazione in busta paga degli arretrati e degli aumenti contrattuali di 96 euro medi mensili arriveranno a maggio per per 1,2 milioni di dipendenti pubblici. La maggior parte di essi, circa un milione, sono impiegati nella scuola, gli altri, circa 200 mila, sono impiegati di enti di ricerca, università, accademie e conservatori.

A firmare per conto dell'Amministrazione pubblica il presidente dell'Aran Sergio Gasparrini, in rappresentanza dei lavoratori le confederazioni sindacali Cgil Cisl Uil con le rispettive categorie di settore. L'ipotesi di contratto era stata firmata il 9 febbraio.

È il secondo ccnl del pubblico impiego che è stato certificato dalla Corte dei Conti dopo quello degli statali. In attesa degli aumenti sono ancora i dipendenti della sanità e degli enti locali. Intanto entro oggi, sempre all'Aran, si concluderanno le votazioni per eleggere le Rsu, le Rappresentanze sindacali unitarie, che stabiliranno la reale rappresentantività delle sigle sindacali nei diversi comparti per il prossimo triennio contrattuale.

Fedeli soddisfatta

La ministra dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ribadisce la propria soddisfazione "per il traguardo raggiunto, che ci consente di dare il giusto riconoscimento professionale ed economico, dopo oltre 8 anni di attesa, alle donne e agli uomini che lavorano con passione e serietà nel comparto della conoscenza". Il nuovo contratto "è un primo passo che consente di offrire migliori condizioni alle dipendenti e ai dipendenti, di proseguire nella valorizzazione e nel riconoscimento della professionalità fondamentale delle docenti e dei docenti mettendo al centro, così, l`interesse delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, delle famiglie e di tutto il Paese. Con il rinnovo abbiamo mantenuto un impegno preciso. Abbiamo segnato una pagina importante. Abbiamo lavorato nel solco dell`intesa siglata il 30 novembre del 2016, andando oltre, convinti come siamo che valorizzare chi opera nei settori della conoscenza significhi impegnarsi per garantire un futuro di qualità alle nostre giovani e ai nostri giovani".

Le novità

Sono coinvolti dal rinnovo 1.191.694 di dipendenti, oltre un milione nella sola scuola, 53.000 nelle Università (esclusi le docenti e i docenti universitari), 24.000 negli Enti di ricerca e 9.500 nell'Afam. Il nuovo contratto si riferisce agli anni 2016, 2017 e 2018. In particolare il comparto e l'area dirigenziale dell'Istruzione e della Ricerca comprendono i dipendenti: della Scuola: docenti, educatori, amministrativi, tecnici ed ausiliari; dell'Afam: direttori, docenti, coordinatori, assistenti, coadiutori; dell'Università: dirigenti, elevate professionalità e personale amministrativo;· degli Enti pubblici di ricerca: personale amministrativo e tecnico, tecnologi e ricercatori di 21 enti.

Gli aumenti

A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori sarà riconosciuto l`aumento stipendiale previsto dall`intesa del 30 novembre 2016 tra Governo e Organizzazioni sindacali, anche grazie alla previsione di un apposito intervento perequativo, che interessa soprattutto le qualifiche iniziali. Il contratto, inoltre, per valorizzare ulteriormente la professionalità delle docenti e dei docenti delle istituzioni scolastiche e dell`Afam e il fondamentale ruolo che rivestono nella società, assegna loro un ulteriore riconoscimento economico, che consente di giungere a un incremento stipendiale complessivo medio di 96 euro al mese per i docenti delle scuole (gli aumenti vanno da 80,40 euro a 110) e di 105 euro al mese per i docenti dell`Afam. Più di quanto previsto dall`intesa di novembre. Per gli ATA delle scuole l`incremento medio è di 84,5 euro (si va da un minimo di 80 a 89 euro), per l`università di 82 euro, per ricercatori e tecnologi di 125 euro, per l`area amministrativa della ricerca di 92 euro, per l`Asi di 118 euro. Salvaguardato, per le fasce retributive più basse, il bonus di 80 euro. Non solo incrementi stipendiali. Con la firma del contratto scuole, università, enti di ricerca e istituzioni Afam si avvantaggeranno anche di regole innovative per migliorare l`organizzazione del lavoro e tutelare e riconoscere l`impegno delle lavoratrici e dei lavoratori.

Scuola come comunità educante

Per la prima volta, il contratto riconosce la scuola quale comunità educante, di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Vengono regolate la parte normativa del rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, intervenendo sui relativi strumenti, per consentire un corretto e proficuo confronto, e consentendo alla contrattazione integrativa di finalizzare specifiche materie in tema, tra l`altro, di offerta formativa e di processi di innovazione e valorizzazione delle professionalità. Il personale docente e ATA delle scuole beneficerà di una sequenza contrattuale che servirà a studiare un nuovo modello di sviluppo professionale, adeguato ai tempi. Per i docenti, ciò potrà portare, per la prima volta, ad istituire una carriera.

Si prevede la contrattazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi per valorizzare il merito dei docenti, ferma restando la procedura di assegnazione. Entra così a regime il cosiddetto "bonus" dei docenti, previsto dalla legge 107 del 2015.

Continuità didattica

Centralità viene poi data anche all`esigenza fondamentale di garantire sempre di più il principio della continuità didattica alle ragazze e ai ragazzi: i docenti rimarranno per almeno tre anni sull`istituzione scolastica assegnata e richiesta volontariamente. Il contratto prevede anche nuove misure a salvaguardia delle studentesse e degli studenti e di un sano rapporto con le loro e i loro docenti. Si prevedono misure disciplinari per chi usa in modo improprio, ovvero con fini non coerenti con l`obiettivo dell`istruzione, della formazione e dell`orientamento, i canali di comunicazione informatici o i social per relazionarsi con gli studenti. I docenti che dovessero violare la fiducia accordatagli, mettendo in atto comportamenti o molestie di carattere sessuale nei confronti dei loro alunni, saranno licenziati.

Le università

Per le Università, nello specifico, si prevedono misure innovative per il personale che lavora nelle Aziende ospedaliere nonché per i Collaboratori ed esperti linguistici, risolvendo alcune questioni rimaste aperte da tempo e mai risolte. Inoltre - aspetto particolarmente qualificante - sono previste nella sequenza contrattuale maggiore flessibilità per le categorie e la creazione di nuove aree professionali.

Gli enti di ricerca

Per gli Enti di ricerca si confermano le forti specificità già significativamente riconosciute dal decreto legislativo 218 del 2016 per il ruolo e per l`importanza che rivestono i ricercatori e tecnologi per la crescita e l`evoluzione del sistema Paese.

Sono introdotte misure per la maggiore flessibilità del Fondo per le progressioni economiche del personale.

Il personale Afam

Per il personale delle Afam, si prevede che il ruolo di professore di seconda fascia divenga ad esaurimento, puntando a un modello che vede il passaggio verso la prima fascia e fatte salve le graduatorie esistenti.