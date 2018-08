Semestre Wind Tre: sinergie a 245 mln, cresce il margine EBITDA

Inclusi i costi di integrazione, l’Ebitda raggiunge i 935 milioni di euro, stabile rispetto al primo semestre del 2017. I ricavi totali, che risentono della forte competitività del mercato, si attestano a 2.771 mld, -10,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il cash flow (Ebitda - Capex), stabile rispetto al primo semestre del 2017, è pari a 535 milioni di euro. Nella telefonia fissa triplicano i clienti ultra-broadband rispetto al semestre del 2017, quelli complessivi sono pari a 2,7 milioni. I clienti mobili totali sono 28,6 milioni, con il 67% che utilizza i data services. Gli oneri finanziari dei primi sei mesi sono stati 202 milioni di euro, con un risparmio di oltre il 40%.

Per l’Ad Jeffrey Hedberg “il primo semestre 2018, viste le condizioni di mercato estremamente competitive, è stato, come previsto, ancora una volta molto sfidante; lo dimostra la continua pressione sui nostri ricavi, in particolare nel segmento mobile consumer. Tuttavia, aggiunge, il nuovo top management sta lavorando bene e siamo soddisfatti nel vedere che Wind Tre è riuscita a conseguire sinergie per un valore cumulato di 245 milioni di euro che hanno consentito una crescita del nostro margine EBITDA. Inoltre, grazie agli effetti positivi legati alla rinegoziazione del nostro debito, abbiamo ottenuto una riduzione di oltre il 40% degli oneri finanziari. Siamo fortemente determinati, continua Hedberg, nel raggiungere i nostri obiettivi legati alle sinergie e una posizione di leadership in tutti i touch point rivolti alla nostra clientela. Dopo la revoca del provvedimento, deciso dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ad inizio luglio nei confronti di ZTE, precisa il Ceo di Wind Tre, la partnership con il gruppo cinese è ripresa e, parallelamente, abbiamo raggiunto un accordo con Ericsson, come secondo fornitore, per accelerare il processo di consolidamento e modernizzazione della nostra rete mobile. Sono fiducioso, conclude Hedberg, che siamo sulla strada giusta nel rispettare i nostri piani e nel costruire solide basi per il futuro di Wind Tre, dei suoi clienti, degli azionisti e di tutto il team”.