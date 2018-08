Servizio civile 2018: ecco i bandi, posti per 53mila giovani

Oltre 53mila opportunità per i giovani nei progetti di Servizio civile 2018, in Italia e all'estero. Nei giorni scorsi sono stati infatti pubblicati i bandi da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale, delle Regioni e provincie autonome: in tutto sono previste 53.363 opportunità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

La durata del servizio è di 12 mesi per i progetti ordinari e di minimo 8 mesi per quelli sperimentali. L’orario di servizio non potrà essere inferiore alle 30 ore settimanali o alle 1.400 ore annue per i progetti ordinari, mentre per quelli sperimentali tale soglia è fissata in 25 ore settimanali e 1.145 annue.

E la retribuzione? Com’è noto si tratta di un servizio "volontario", ma in ogni caso è previsto comunque un "compenso": l'assegno mensile per lo svolgimento del servizio è infatti di 433,80 euro per il servizio in Italia più, per l’estero, un’indennità giornaliera dai 13 ai 15 euro a seconda del Paese di destinazione.

I rimborsi

Se il volontario risiede in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto inoltre al rimborso delle spese del viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto e del viaggio di rientro nel luogo di residenza al termine del servizio, effettuati con il mezzo di trasporto più economico.

Servizio civile, bando 2018: come fare domanda

La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati all'ente che realizza il progetto scelto. La data di scadenza è il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00). La domanda può essere inoltrata anche via PEC o con raccomandata a/r.

I progetti di servizio civile

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto a cui si vuole aderire. Come si legge sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, i progetti sono in tutto 5.408 progetti. I 53.363 posti da volontario sono distribuiti tra il bando nazionale per 28.967 posti (nei progetti ordinari presentati dagli enti iscritti all'Albo nazionale e in tutti i progetti sperimentali e all'estero) e 21 bandi regionali per 24.396 posti (nei progetti ordinari presentati dagli enti iscritti agli Albi regionali).

In particolare i 151 progetti sperimentali, per 1.236 posti, introducono alcune delle novità previste dalla riforma del Servizio civile universale.