Storica intesa in Germania, sì alla settimana lavorativa di 28 ore

E' un accordo storico. In Germania via alla settimana lavorativa di 28 ore.

Coloro che hanno un contratto a tempo pieno potranno scegliere se ridurre la settimana lavorativa a 28 ore per un periodo da 6 a 24 mesi (con possibilità di proroga successiva) per esigenze familiari, tornando successivamente al proprio posto di lavoro alle stesse identiche condizioni di prima.

Cosa prevede l'accordo

In cambio i datori di lavoro avranno la possibilità di estendere la settimana lavorativa da 35 a 40 ore per tutti gli altri dipendenti che ne fanno richiesta ottenendo così l’opportunità di introdurre fasce lavorative molto flessibili.

Chi opterà per la settimana lavorativa di 28 ore non avrà il "conguaglio" dell’intero stipendio, ma otterrà dall’azienda un bonus di tempo pari a otto giornate di ferie aggiuntive.

L'intesa firmata tra IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici, e l’organizzazione degli industriali tedeschi, prevede anche un aumento annuale dei salari del 3,5% spalmato su 27 mesi.

"Una pietra miliare"

La notizia arriva dal cuore della Germania operaia, dal land del Baden Wuerttenberg, dove hanno sedi e stabilimenti molti importanti gruppi automobilistici. In una prima fase l'accordo riguarda poco meno di un milione di lavoratori, ma in molti ritengono che ci siano concrete possibilità che venga esteso a tutti i tre milioni e mezzo di operai tedeschi.

Secondo il capo di IGMetall, Jörg Hofmann, l'accordo è una "pietra miliare verso un mondo del lavoro moderno, in cui ognuno potrà scegliere per sé". "L’accordo - continua - rende giustizia alla straordinaria posizione economica del settore e avrà un effetto positivo sull’intero Paese facendo aumentare la domanda interna. Per la prima volta però i lavoratori otterranno la possibilità di investire più tempo per le loro famiglie, i loro cari, il loro tempo libero. Sarà sempre una scelta volontaria, non obbligatoria e non dettata dalle imprese, ma dalle contingenze della vita vera".

Il presidente di Gesamtmetall, Rainer Dulger commenta: "è la pietra angolare del lavoro flessibile del ventunesimo secolo".

Le conseguenze

L’accordo è stato raggiunto proprio nei giorni in cui i complessi negoziati per un nuovo governo della Grande Coalizione si stanno concentrando sul mercato del lavoro, punto di maggior divario ancora irrisolto tra il centrodestra e il centrosinistra. Secondo gli economisti l’aumento delle retribuzioni in Germania potrebbe contribuire a stimolare ulteriormente la spesa per i consumi, con conseguenze sull'inflazione che potrebbero essere avvertite immediatamente in tutta l’area dell’euro.