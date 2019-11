L'altro lato della legge Fornero: assunzioni "rosa" agevolate, pubblicato il decreto

​È stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia del 25 novembre 2019 che individua per l'anno 2019 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna stabilendo così i termini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione per contrastare il "gender gap" occupazionale come stabilito dai commi relativi all'art. 4 della Legge 92/2012, la cosiddetta Riforma Fornero.

Si tratta di uno sgravio del 50% dei contributi alle assunzioni nei settori ad alta disparità e si rivolge a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

I settori produttivi identificati quest'anno dal decreto sono nove e le professioni sono in tutto 21 e sono elencati rispettivamente nelle tabelle allegate al Decreto interministeriale del 25 novembre 2019 .

Tra le professioni che danno accesso agli sgravi vi sono "conduttori di macchinari mobili e di sollevamento, forze armate, artigani e operai dell'industria estrattiva ed edile, metalmeccanici e manutentori, scienziati, ingegneri e architetti, agricoltori, imprenditori, artigiani, specialisti della salute".

Lo sgravio consiste nella riduzione al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla nuova assunzione e si applica per:

Disparità uomo-donna: pubblicato il Decreto interministeriale che individua per l'anno 2020 settori e professioni caratterizzati da un tasso che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli #incentivi all' #assunzione : https://t.co/hcBiuJA7fg @MEF_GOV pic.twitter.com/vHMuYi5YB4

Nota bene: secondo la predetta legge Fornero lo sgravio contributivo sulle assunzioni spetta altresì: a) uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; b) donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; c) donne di ogni età, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.