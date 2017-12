Manovra 2018, sgravi fiscali per le coop che assumono migranti e vittime di violenza

La manovra 2018 contiente un emendamento inserito nel passaggio a Montecitorio in cui viene riconosciuto un contributo alle cooperative sociali che assumono dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato i rifugiati.

Il contributo viene erogato per un massimo di 36 mesi per la riduzione delle aliquote previdenziali e assistenziali dovute per un massimo di 500 mila euro annui e per un massimo di 3 anni.

Nel testo si prevede che il beneficio fiscale vale per l’assunzione di persone a cui è stata riconosciuta protezione internazionale dopo il 1° gennaio 2016.

Le cooperative sociali che nel corso del 2018 assumeranno a tempo indeterminato una persona a cui è stata riconosciuta protezione internazionale dopo il 1° gennaio 2016 beneficerà di un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui, a riduzione dello sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, relativamente agli assunti. L’emendamento in questione inserisce nella Legge di Bilancio il comma 50-bis.

In maniera analoga il nuovo comma 120-bis riconosce un incentivo alle cooperative sociali per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2018, di donne vittime di violenza di genere, inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati.

L’incentivo in questo caso consiste in un contributo, entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui, a sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle lavoratrici e lavoratori assunti.

Inevitabili le polemiche

Matteo Salvini, leader della Lega denuncia il razzismo al contrario: "Il Pd ha approvato in commissione un premio in denaro (con sgravi fiscali) per le cooperative che assumeranno a tempo indeterminato degli immigrati rifugiati. Questo è vero razzismo. Se ne fregano dei disoccupati italiani, preferiscono fare soldi con Coop e immigrati"

Per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è una "vergogna di fine legislatura firmate Pd. Uno schiaffo in faccia ai milioni di disoccupati italiani, è una delle prime porcate della sinistra che cancelleremo".

Per Sandra Savino, parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, "ci sarebbe da sorridere se non fossimo davanti a un Paese sempre più povero, a ragazzi che se ne vanno all'estero per trovare un lavoro e avere un futuro, a disoccupati in età adulta, a giovani famiglie che sempre meno hanno la stabilità per mettere al mondo dei figli".