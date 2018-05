Sistemare a verde terrazzo, balcone o giardino spendendo un terzo: ecco come fare

State pensando di sistemare a verde il vostro terrazzo, il balcone di casa o il giardino? Con il bonus verde è possibile risparmiare anche il 36% della spesa.

Come abbiamo già spiegato in altri articoli, si tratta di una misura contenuta nell’ultima legge di Stabilità che permette di detrarre dal 730 le spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi ma anche per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Di recente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un video che spiega in modo semplice come funziona il bonus e chi può accedervi.

Bonus verde, cos’è e come funziona | Video

A chi è rivolto

Il bonus verde è rivolto ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori e che hanno sostenuto le relative spese.

A quanto ammonta la detrazione

La spesa massima agevolabile sarà di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo della relativa pertinenza. Quindi per un'abitazione l'importo massimo detraibile sarà di 1.800 euro.

La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e manutenzione per l’esecuzione degli interventi.

Per usufruire del Bonus verde, il pagamento delle spese deve essere effettuato con strumenti idonei a consentire la tracciabilità (quali bonifico bancario o postale).

I soggetti agevolati sono solo quelli che pagano l’Irpef, cioè le persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori individuali, familiari o coniugali, oltre che i soci delle società semplici, Snc e Sas e i soggetti equiparati.