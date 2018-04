Soluzione Auto: cos’è e come funziona

Grazie all'innovazione del settore, ultimamente gli italiani stanno cambiando il loro rapporto con l'automobile. Questo vuol dire, in molti casi, vendere l’auto che non si utilizza più: i motivi vanno dalla predilezione per il car sharing - molto diffuso nei grandi centri urbani- fino all’intenzione di acquistare un modello più innovativo, ecologico o altro ancora. In questi frangenti, per evitare di andare incontro ai limiti dei modelli contrattuali imposti dai concessionari, sempre più persone utilizzano il web.

Dapprima si sono diffusi i portali di annunci, in cui si incontrano tuttavia anche truffatori e perditemo, ed ora la tendenza più attuale è quella di rivolgersi a Soluzione Auto. Quali sono le peculiarità di questo portale? Vediamo le principali in questa recensione.

Vendere l'auto all'istante ed in completa sicurezza

Vendere l’auto su internet affidandosi ad un sito di annunci può rivelarsi difficile anche semplicemente per il tempo impiegato a preparare l'auto, scrivere gli annunci, e trattare con i potenziali compratori; l'incertezza ed il protarsi dei tempi di vendita: occorrono talvolta settimane o mesi prima di riuscire a trovare un compratore; ed infine i molteplici rischi: dalle truffe con pagamenti falsi alle chiamate ricevute da persone che puntano non ad acquistare un’automobile nuova, bensì a riciclare denaro di dubbia provenienza, fino ai problemi nel caso di passaggio non completato come pattuito.

Soluzione Auto nasce per risolvere questi problemi, ed in effetti le opinioni dei clienti hanno evidenziato che il servizio offre effettivamente quanto promesso: velocità nella vendita (anche lo stesso giorno, con le pratiche di trapasso e pagamento concluse in un'ora o poco più) e la sicurezza del pagamento (garantito e certificato dalla banca).

Soluzione Auto offre il pagamento immediato, non dopo alcuni giorni

I Compro Auto stanno diventando sempre più popolari sul web, ma alcune importanti aziende del settore non offrono il pagamento immediato, bensì l'invio di un bonifico bancario dopo alcuni giorni dal perfezionamento della vendita. Questa dilazione temporale può comportare, per chi vende la propria auto, problemi in termini di liquidità e di fiducia.

Soluzione Auto si distingue anche per il fatto di offrire il pagamento immediato. Come funziona? Contestualmente al passaggio di proprietà completato presso agenzia ACI - PRA ci si reca con l'incaricato di Soluzione Auto fisicamente nella filiale dell'istituto bancario attiguo e si riceve l'assegno circolare emesso in propria presenza dal bancario (quindi garantendo con assoluta certezza la validità dell'assegno) oppure, se si preferisce, si viene pagati in contanti (entro l'importo massimo previsto dalle leggi vigenti in materia, ovvero 2.999 euro).

La valutazione dell'auto avviene online inserendo semplicemente la targa

Un altro motivo per cui Soluzione Auto è molto popolare è il fatto che offre la valutazione auto usata da targa: è sufficiente inserire la targa della propria auto indicando il chilometraggio per ottenere gratuitamente una quotazione dell'auto professionale, senza alcun impegno di dover concludere il processo di vendita.

Il ricavo può essere inferiore rispetto alla vendita a privati

La valutazione viene eseguita tenendo conto dei prezzi attuali di mercato, degli optional installati e di ogni altro aspetto rilevante. Bisogna tenere presente che la valutazione nel caso dei compro auto fa riferimento al prezzo di vendita a concessionario (che deve a sua volta rivendere l'auto all'utente finale), non al prezzo di vendita a privato. Per questo motivo è possibile che il ricavato della vendita sia inferiore a quello che si sarebbe potuto ottenere vendendo direttamente ad un privato attraverso un sito di annunci.

L'ispezione in sede può portare talvolta ad un'adeguamento verso il basso dell'offerta definitiva rispetto a quella preliminare fornita online senza la visione dell'auto. Questo avviene nel caso in cui l'effettivo stato d'uso sia maggiore del normale o che vengano rilevati difetti o discrepanze rispetto a quanto indicato nel modulo online. Al termine dell'ispezione viene presentata la proposta definitiva di acquisto.

La consegna dell'auto e la vendita

Cosa occorre fare per accettare la proposta di Soluzione Auto e ricevere il pagamento? Semplice: un consulente contatta chi ha fatto richiesta della valutazione per rispondere a qualsiasi domanda sul processo "vendo auto" e fissare eventualmente un appuntamento. A questo punto è sufficiente consegnare il veicolo nella sede più vicina rispetto alla città in cui ci si trova portando con se la documentazione occorrente: certificato di proprietà, carta di circolazione, documento di identità ed eventuali tagliandi effettuati.

Soluzione Auto acquista auto da tutta Italia, a partire da Roma, Bologna e Milano, realtà metropolitane dove le soluzioni di mobilità sostenibile e condivisa stanno conquistando sempre più utenti e dove è possibile, in alcuni casi, dire addio all’auto di proprietà, risparmiando notevolmente sui costi di manutenzione, sull’assicurazione e sul bollo.

Conclusioni

Se si desidera vendere l'auto istantaneamente, professionalmente, e senza alcun rischio di ricevere un pagamento falso o cadere vittima di truffe, allora affidarsi a Soluzione Auto è sicuramente l'opzione più indicata.

Se invece non si ha alcuna fretta di vendere l'auto e si è disposti a prendersi carico di tutte le scomodità ed i rischi associati alla vendita a privati, i portali di annunci possono costituire un canale più conveniente in quanto consentono, nel caso in cui tutto vada per il meglio, un ricavo potenzialmente maggiore rispetto alla vendita ad un compro auto.

Quando si opta per un compro auto, Soluzione Auto rappresenta il migliore sito per vendere l'auto online, in quanto coniuga la convenienza della vendita sicura e rapida con la comodità della valutazione dell'auto da targa e del pagamento immediato.