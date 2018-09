Come fare soldi rispondendo ai sondaggi

"Sono a casa, ho del tempo libero e vorrei arrotondare sullo stipendio". Ci sono diversi lavoretti che negli ultimi tempi si stanno diffondendo, tra questo è diffuso il fenomeno dei sondaggi online, con i quali gli utenti riescono a guadagnare semplicemente rispondendo a una serie di domande.

Ci sono diversi siti Internet che promettono delle ricompense agli utenti che - dopo essersi iscritti - decidono di dedicare una parte del loro tempo libero rispondendo ai sondaggi, esprimendo ad esempio un parere su un determinato prodotto oppure svelando le proprie preferenze.

Sondaggi online, occhio ai siti truffa

Non tutti i siti di sondaggi online sono affidabili, anzi, c’è il rischio frequente di imbattersi in truffe. Bisogna diffidare ad esempio da quei siti che promettono lauti guadagni in caso di risposte ai sondaggi; ciò, infatti, non è assolutamente vero visto che al massimo alla fine del mese riuscirete a guadagnare qualche decina di euro con cui arrotondare lo stipendio mensile.

Per questo motivo è molto probabile che dietro alla promessa di enormi opportunità di guadagno si celi una truffa ai vostri danni. Parimenti diffidate da quei siti che prevedono l’iscrizione a pagamento, poiché i migliori siti di sondaggi online retribuiti non richiedono alcun costo all’utente.