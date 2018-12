Soros, la mappa delle donazioni: in Italia 2 milioni di dollari

Un totale di 2,1 milioni di dollari, assegnati a 28 soggetti. È il bilancio ufficiale per il 2017 dell'attività in Italia della Open Society Foundations, l'organizzazione filantropica che fa capo a George Soros, celebrato dal Financial Times come "persona dell'anno" per il 2018.

Iniziative a favore dell'immigrazione, difesa dei diritti umani, iniziative pro Ue e informazione i settori tradizionalmente oggetto delle donazioni del miliardario di origini ungheresi, naturalizzato cittadino statunitense. Si tratta, spiega l'organizzazione del 2,5% del totale delle donazioni elargite in Europa lo scorso anno.

I dati indicano che il 52% dei finanziamenti sono andati a progetti per "l'uguaglianza e la lotta alle discriminazioni"; il 22% al "progresso economico"; il 14% a "istituzioni per i diritti umani"; e un 6% ciascuno ai settori dell'"informazione" e delle "pratiche democratiche".

Più difficile individuare ciascuno dei 28 beneficiari dei fondi elargiti dalla Open Society Foundations , perché l'ufficio stampa non fornisce il dettaglio dei dati e rimanda a un database sul proprio sito, dove però non è possibile effettuare la ricerca per Paese.

Tra i nomi che si riescono a individuare quello del Consiglio Italiano per i Rifugiati, che nel 2016 ha ricevuto due "grant" del valore di 100.259 dollari e 24.500 dollari per progetti biennali. Altro nome che compare nell'elenco è quello dell'Arcigay, beneficiaria nel 2016 di 150mila dollari per un progetto triennale, mentre l'Associazione 21 luglio, impegnata nella difesa dei diritti di Rom e Sinti, risulta beneficiaria dal 2016 di quasi 25mila dollari per un arco di 15 mesi.

Open Society Foundation, senza fornire dettagli sull'entità delle eventuali donazioni, indica poi nomi di altre organizzazioni, onlus e fondazioni filantropiche con le quali collabora in Italia: Diritto Sapere, Ecomuseum Casilino ad Duas Lauros, Refugees Welcome Italia, Officine Gomitoli, Nando Peretti Foundations, Fondazione Italiana Charlemagne, Fondazione con il Sud e Compagnia di San Paolo.

Conosciuto ai più per le sue iniziative pro-immigrazione George Soros non è solo il filantropo che sovvenziona la Fondazione Open Society che si propone di diffondere il più possibile il modello di società aperta teorizzato da Karl Popper, ma è soprattutto uno dei più ricchi finanzieri del mondo capace 25 anni fa di costringere l'Italia ad uscire dal Sistema monetario europeo nel settembre 1992.

Il Soros Fund Management creato nel 1969, è da tempo il fondo di investimento più profittevoli nel mondo della finanza internazionale. Grazie a esso, Soros ha accumulato un capitale personale di circa 25 miliardi di dollari.