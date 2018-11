Trenitalia, sospeso lo sciopero nazionale di venerdì 23 novembre

Buona notizie per i pendolari di tutta Italia. Usb ha sospeso lo sciopero nazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane proclamato per venerdì 23 novembre 2018. La sospensione è stata ufficializzata anche da una nota su FSNews , sul sito della Commissione di Garanzia Sciopero e su Ferrovie.info. Il 'braccia incrociate' sarebbe stato dalle ore 9 alle ore 17 e avrebbe coinvolto tutte le Regioni italiane ad eccezione della Toscana. Per fortuna l'allarme 'venerdì nero' è rientrato.

Sospeso lo sciopero di venerdì 23 novembre

La decisione del sindacato arriva dopo l'incontro del 14 novembre scorso con il ministero delle Infrastrutture e l'interessamento del governo alle questioni legate al sistema di controllo, vigilanza e sicurezza del trasporto ferroviario "da noi sollevate da mesi". Usb si attende però ora, si legge in una nota, "anche una presa di posizione ufficiale sulle sanzioni e i comportamenti discriminatori che hanno colpito i suoi delegati per il solo fatto di adempiere ai loro compiti istituzionali e sindacali di vigilanza, oltre alla formulazione di risposte adeguate alle rivendicazioni avanzate, così come sono state esposte in modo dettagliato durante l'incontro".

Restano le proteste regionali

Al momento rimangono confermate le proteste a livello locale già indette nelle regioni Lazio e Campania (23 novembre), e Toscana (25 novembre). Usb Lavoro Privato si riserva la valutazione del prosieguo del confronto richiesto per il differimento ad altra data entro i termini previsti dalla vigente regolamentazione.