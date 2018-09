Quali spese sanitarie si possono detrarre? Tutte le novità

Quali agevolazioni fiscali ci sono sulle spese sanitarie? Una domanda che riguarda tutti i contribuenti. Proprio per rispondere a tutti i quesiti sul tema l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida aggiornata con tutte le detrazioni fiscali che si possono chiedere.

Le spese sanitarie e mediche sono tra le agevolazioni e detrazioni fiscali maggiormente richieste dai contribuenti in sede di presentazione del 730 o del modello Redditi e nel solo 2018 vi sono state indicate ben 720 milioni di spese sanitarie relative ai redditi del 2017.

La detrazione

Il quadro delle agevolazioni, al netto delle novità introdotte nel 2018, è molto variegato, ma solitamente la detrazione prevista per le spese sanitarie è pari al 19% per la quota che eccede la franchigia di 129,11 euro. Esistono però dei casi particolari, come ad esempio i contribuenti con disabilità, che possono dedurre i costi sostenuti dal reddito complessivo. Tornando al vademecum del 2018, tra le principali novità c'è la detrazione per gli alimenti a fini medici speciali.

Spese sanitarie e agevolazioni

Prima di scoprire quali spese possono essere detratte va ricordato che per avere diritto alla detrazione è fondamentale indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi e conservare i documenti che attestino l’effettivo sostenimento della spesa, come ad esempio fatture e scontrini.

Soltanto effettuando la procedura in maniera corretta si potrà avere accesso alla detrazione Irpef del 19% per la quota che supera 129,11 euro di spesa. Una franchigia che 'sparisce' nei casi delle persone affette da disabilità.

Quali spese sanitarie si possono detrarre

Nella guida aggiornata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate sono state elencate tutte le spese che possono essere detratte dalle tasse. Ecco quali sono:

prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica)

acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica

acquisto di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti

prestazioni specialistiche

analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

prestazioni chirurgiche

ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici

trapianto di organi

cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)

acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Oltre a quelle appena elencate, si possono portare in detrazione anche le seguenti spese di assistenza specifica: