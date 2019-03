Spesometro, c'è la proroga: nuove scadenze anche per esterometro e Iva

Dopo giorni di trepidazione e attesa è arrivato il discusso decreto che proroga al 30 aprile la scadenza per lo spesometro, che in precedenza era stata fissata al 28 febbraio. I commercialisti avevano già minacciato la possibilità di uno sciopero nel caso in cui non fosse arrivato il testo ufficiale da parte del Governo, ma invece il decreto del Presidente del Consiglio firmato dal ministro dell'Economia Tria è finalmente arrivato.

Un provvedimento last minute che fa slittare le scadenze più attese, ossia quelle di spesometro ed esterometro, e che rinvia anche la scadenza delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2018, per le quali inizialmente era stata confermata la deadline del 28 febbraio.

Spesometro ed esterometro: nuova scadenza il 30 aprile 2019

Come aveva già anticipato il sottosegretario al Ministero dell'Economia Massimo Bitonci, il DPCM sposta a martedì 30 aprile 2019 la scadenza per la trasmissione delle due comunicazioni dei dati delle fatture, ma con una novità: per l’esterometro la proroga riguarda sia le fatture del mese di gennaio che quelle del mese di febbraio. Oltre a questi due adempimenti, nel testo del decreto vi è anche la proroga per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Ecco tutte le novità:

Spesometro : martedì 30 aprile sarà l'ultimo giorno per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al secondo semestre 2018. La precedente scadenza era stata fissata al 28 febbraio 2018.

: martedì 30 aprile sarà l'ultimo giorno per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al secondo semestre 2018. La precedente scadenza era stata fissata al 28 febbraio 2018. Esterometro : anche in questo caso si avrà tempo fino al 30 aprile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio 2019.

: anche in questo caso si avrà tempo fino al 30 aprile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio 2019. Comunicazione Iva delle liquidazioni periodiche, Lipe: è stata prorogata al prossimo 10 aprile la scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, le cosiddette Lipe, relativa al quarto trimestre del 2018.

Slittano anche i versamenti Iva per la vendita su piattaforme elettroniche: il nuovo termine ultimo sarà il 16 maggio 2019, con una maggiorazione dello 0.4%.