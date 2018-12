Lo spread fa infiammare i mutui: aumentano ancora i tassi dei prestiti

"Sono preoccupato per lo spread" spiegava un mese fa il ministro dell'Economia Giovanni Tria e le preoccupazioni legate all'impennata dell'indice che certifica il "rischio paese" continua ad avere effetto sulla vita economica di tutti i giorni: ne sa qualcosa chi in questi mesi è andato in banca a chiedere un prestito per la propria azienda o per comprare casa.

Aumentano i tassi d'interesse sui mutui, per il secondo mese consecutivo, "risentendo dell'aumento dello spread nei rendimenti dei titoli sovrani". Lo sostiene l'Abi nel rapporto mensile: a Novembre il tasso medio sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è salito all'1,91%, dall'1,88% di ottobre.

L'associazione bancaria sottolinea anche la crescita del tasso sui nuovi finanziamenti alle imprese: è aumentato all'1,54% dall'1,52% di ottobre. A novembre il tasso medio sul totale dei prestiti è invece pari al 2,57%, in leggero calo rispetto al 2,58% del mese prima.

Rallenta la crescita dei prestiti bancari a famiglie e imprese. A novembre, secondo il rapporto mensile dell'Abi, il complesso dei finanziamenti a famiglie e aziende segna un +1,53% su base annua, in netta frenata dal +2,07% di ottobre e dal +2,28% di settembre.

A ottobre, sottolinea l'associazione bancaria, l'ammontare complessivo dei mutui ai nuclei familiari ha segnato un +2,3% rispetto allo stesso mese del 2017. Rallenta invece l'andamento del totale dei prestiti all'economia: +1,25% a novembre, da +1,76% di ottobre. Il mese scorso, aggiunge Palazzo Altieri, l'ammontare dei finanziamenti è stato di 1.727 miliardi, "superiore di circa 25 miliardi all'ammontare della raccolta (1.702 miliardi)".

Come stanno le banche italiane

Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a ottobre si sono attestate a 38,3 miliardi di euro, valore inferiore rispetto ai 40,2 miliardi del mese precedente e in forte calo, -48,6 miliardi, rispetto al dato di dicembre 2016 (86,8 miliardi).

Come rileva l'Abi in 22 mesi le sofferenze si sono ridotte di quasi il 56%. Rispetto al livello massimo raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di oltre 50 miliardi, pari a circa il 57%. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali, rileva infine l'associazione, si è attestato al 2,26% ad ottobre 2018 (era 4,89% a fine 2016).

Spread in tempo reale

