Spread, in aumento il differenziale tra Btp e Bund

Lo spread si impenna dopo la bocciatura della manovra da parte dell’Ue. Per tutta la giornata, dopo un primo e momentaneo rialzo dei rendimenti, il differenziale di rendimento tra Btp e Bund si era mantenuto intorno ai 300 punti base. Un valore alto, ma tutto sommato in linea con quello delle ultime settimane. Ma con il niet della commissione Ue alla legge di bilancio la forbice è tornata a crescere. Alle 16.15 il valore dello spread si attesta intorno ai 318 punti base, contro i 37.1 della Francia e i 125.6 della Spagna.

Spread in tempo reale

La commissione europea ha chiesto al governo italiano di ripresentare il progetto di Bilancio sul 2019, in quanto quello presentato “non rispetta né le raccomandazioni del Consiglio europeo, né gli stessi impegni presi dall’Italia”. Il collegio dei commissari ha deciso di procedere a questo passo che non ha precedenti nelle procedure previste dal Patto di stabilità e di crescita. Ma al tempo stesso l’Ue mantiene il proposito di portare avanti un "dialogo costruttivo con l’Italia".

Di Maio: "Lo spread? I mercati ci vogliono bene"

Vedremo cosa deciderà di fare il governo gialloverde, che sul punto comunque è stato sempre molto chiaro: indietro non si torna. Spread permettendo. A proposito di differenziale solo poche ore fa Di Maio aveva detto: "Lo spread oscilla intorno ai 300 punti e vedo che i mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanto ne vogliano alcune istituzioni europee. "E soprattutto io credo che nei prossimi mesi, quando spiegheremo sempre di più ai mercati cosa stiamo facendo per l'Italia e sempre di più alla commissione europea perché non va avviata una procedura di infrazione, vedrete che lo spread scenderà".