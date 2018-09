Effetto manovra, lo spread vola a 275 punti. Moscovici: "Debito pubblico esplosivo"

Effetto manovra sul Def. Il rialzo dello spread era previsto ed è arrivato puntuale. Il differenziale tra i Btp e Bund questa mattina ha raggiunto i 275 punti base dopo un avvio a 237 punti. Sprofonda Piazza Affari: l'indice Ftse Mib scivola a quota -4%.

In profondo rosso anche i titoli degli istituti di credito: Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Ubi Banca.

Gli effetti sullo spread però potrebbero farsi sentire anche sul medio-lungo periodo: a ottobre le agenzie di rating S&P e Moody’s dovranno pronunciarsi sul rating sovrano dell'Italia, attualmente a Baa2. Un eventuale declassamento potrebbe innescare nuovi aumenti dei tassi di interesse sul debito pubblico.

Spread Btp/Bund in tempo reale





L'avvertimento di Moscovici: "Le regole vanno rispettate"

Intanto questa mattina il commissario europeo agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ha commentato l'accordo sul Def, spiegando di non avere interesse "ad una crisi tra la Commissione e l'Italia. Nessuno ha interesse a una cosa del genere, perché l'Italia è un Paese importante della zona euro. Ma non abbiamo nemmeno interesse a che l'Italia non rispetti le regole e che non riduca il suo debito pubblico, che resta esplosivo".

Moscovici ha poi sottolineato che "ci sono delle regole" e che "le regole devono fare in modo che il debito pubblico non aumenti. Dunque, ora ci sono delle procedure. Il 15 ottobre il bilancio italiano arriverà nel mio ufficio e i miei servizi lo valuteranno. E poi, dopo il 15 ottobre, risponderemo. Ci sono diverse possibilità: la prima è dire ok, va bene; la seconda è chiedere delle correzioni e la terza è che proprio non va, e il bilancio viene respinto. E' una possibilità prevista dai testi, che non si è mai verificata".