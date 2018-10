Spread, il differenziale Btp-Bund sopra quota 300. Di Maio: "Noi promossi dai cittadini"

I nuovi target di defici definiti nel Def "potrebbero portare l'Italia nella procedura di infrazione per i disavanzi eccessivi" ma "non ci aspettiamo che questa prospettiva porti il governo a modificare sostanzialmente l'obiettivo di disavanzo del 2019". Lo segnala l'agenzia Fitch in una nota sui conti pubblici italiani in cui si evidenzia anche come "la risposta conflittuale da parte dei leader della Lega e del M5S alla preoccupazione della Commissione europea indica che il governo vede opportunità politiche nell'attaccare le norme fiscali dell'UE, specialmente in vista delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo maggio".

"Crescita più bassa del stime del governo"

Fitch dunque non sembra credere all'indicazione - contenuta nella Nadef - di "una moderata riduzione del deficit del 2020 al 2,1% del PIL". Anzi, aggiunge, "prevediamo un risultato più vicino al 2,6% previsto in agosto" che porterebbe a un rapporto deficit - Pil del 129,8% entro la fine del 2021, contro il 126,7% stimato dalla NADEF. Fitch prevede infatti "una crescita del PIL più bassa,1,2% nel 2019 e 0,9% nel 2020 contro 1,5% e 1,6% nella NADEF" che - si osserva - "contiene pochi dettagli sulle singole misure" Inoltre, "le 'strozzature' strutturali potrebbero ostacolare l'obiettivo della NADEF di aumentare gli investimenti pubblici al 3% del PIL dall'attuale 1,9% alla fine dell'attuale legislatura e rappresentano un'ulteriore sfida alle previsioni del governo".

Il governo sfida le agenzie di rating: "Ascoltiamo cittadini e imprenditori"

Il governo però non arretra. Secondo Di Maio "le riforme che abbiamo fatto fino ad ora e la manovra vanno nella direzione di aiutare le persone. Noi vogliamo essere promossi dai cittadini. Con quota 100 ci sarà più di una assunzione ogni pensionato e molte di queste aziende stabilizzeranno i dipendenti grazie al decreto dignità". "Tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti - ha detto -, è una buona cosa che boccino quello attuale, perché significa che stiamo andando in controtendenza rispetto alle ideologie economiche in cui bisognava massacrare i diritti delle persone e favorire le solite lobby e potentati economici''.

Matteo Salvini ha commentato così: "Fitch? Gli imprenditori che fanno impresa, non qualche burocrate in qualche ufficio, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di posti di lavoro".

E intanto lo spread sale

Lo spread però torna a salire. Il differenziale tra Btp e Bund apre sopra i 300 punti dopo la chiusura di ieri a 297 punti. Nei primi scambi, lo spread è salito a 304,4 punti base, alle 10.05 ha toccato quota 307,5.

Spread in tempo reale