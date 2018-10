Occhio allo spread, il divario tra Btp e Bund in tempo reale

Lo spread tra i Btp decennali e i corrispettivi Bund tedeschi questa mattina ha aperto al rialzo a 276,2 punti base, per poi attestarsi intorno ai 270 punti. Bene invece piazza Affari che dopo il crollo di venerdì fa segnare di nuovo il segno più. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,93% mentre l’All Share si attesta a +0,89. Per ora dunque lo spread non ha superato il livello di guardia come temuto da molti analisti, anche se il divario tra Btp e Bund si mantiene sempre piuttosto alto.

Intanto c'è attesa per il vertice dell'Eurogruppo in Lussemburgo, con l'incontro tra il ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria, e i colleghi europei. sarà un primo test sulle misure annunciate per il def e per la legge di Bilancio.

Spread, c'è il rischio di una nuova impennata

Per gli esperti però il rischio di un nuovo aumento del differenziale è dietro l'angolo. "C'è il rischio concreto che i tassi italiani aumentino ulteriormente". Lo afferma Herbert, direttore investimenti di Ethenea, in relazione alla decisione del Governo italiano di sforare il deficit di bilancio nei prossimi tre anni. ''Questa decisione "implica - sottolinea - che il deficit di bilancio strutturale peggiorerà, mentre la posizione fiscale complessiva del Governo si indebolirà: la Commissione europea avrà sicuramente qualcosa da eccepire. In ogni caso, mancano ancora alcuni dettagli importanti". "La coalizione Lega-5 stelle ha la maggioranza in entrambe le camere, ma non è scontato che il Governo sopravviverà alle tensioni che stanno montando. Entro il 15 ottobre, l'Italia dovrà presentare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio e appare improbabile che possa piacere alla Commissione europea" conclude.