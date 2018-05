Lo spread ha sfondato quota 200

Lo spread inizia a far paura. La differenza di rendimento tra i Btp italiani e i bund tedeschi oggi ha sfondato quota 200, mentre il Ftse Mib segna un calo dello 0,35% a 22.682 punti, appesantita dai titoli del comparto bancario e dalle utility. Certo, per fortuna siamo lontani dai valori record registrati nell’estate 2011 quando lo spread era schizzato ad oltre 500 punti base, ma senza dubbio l’impennata di questi giorni dimostra che gli investitori non si fidano del nuovo esecutivo.

A Piazza Affari pesano le incertezze legate alla formazione del Governo. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte dovrà presentare, forse già domani mattina, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei possibili ministri, ma i nodi su alcuni dicasteri chiave, a partire da quello del Tesoro, sono tutt’altro che sciolti. Pesano ovviamente anche le politiche economiche annunciate da M5s e Lega che vogliono dare il via libera, con il nuovo governo, a nuove misure di spesa.

Conte a colloquio con Visco

Intanto oggi il presidente del consiglio incaricato ha incontrato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. "Col governatore si parla dello stato dell'economia. Abbiamo parlato dello stato dell'economia italiana: doverosamente c'è stato un aggiornamento. Tutto qui. Tra qualche giorno ci sarà la relazione annuale di Bankitalia", ha fatto sapere quello che sarà quasi certamente il nuovo presidente del consiglio.