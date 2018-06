Starbucks, nuove aperture dopo Milano: via alle selezioni del personale. Come candidarsi

Starbucks apre un punto vendita anche a Malpensa. Come ricorda Milano Today il primo punto vendita del Bel Paese sarà in centro a Milano: 2.400 metri quadrati nell'ex palazzo delle Poste, con apertura prevista per settembre, per quello che sarà il locale più grande d'Europa col marchio della multinazionale.

Starbucks cerca personale

Quindi non solo il megastore di piazza Cordusio, la catena di caffetterie statunitense fa dunque sul serio anche in Italia: il gruppo Percassi, che ha l'esclusiva per l'Italia del marchio Starbucks, parla già di cinque nuovi store nel territorio lombardo e cerca personale, in particolare per le figure di store manager e assistant store manager.

Come lavorare con Starbucks

Le selezioni sono già partite: sui motori di ricerca, come infojob, si possono infatti già trovare i primi annunci relativi all’ormai prossima apertura della caffetteria nello scalo milanese.

Al momento ci sono cinque posizioni aperte per Store manager, quanti sono i locali che apriranno in questa prima fase tra il centro città e l’aeroporto. Si richiede il diploma di Maturità, un esperienza minima di almeno tre anni in contesti retail strutturati, una buona conoscenza dell’inglese e la disponibilità a trascorrere a Londra un periodo di formazione.

La ricerca del personale è il segno di come le aperture siano imminenti. Proprio mentre l'associazione dei Comuni virtuosi italiani ha appena chiesto alla multinazionale di rinunciare, come scelta ecologica, alle tazze e ai bicchieri usa e getta.