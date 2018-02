Starbucks arriva davvero in Italia e assume: apre lo store più grande d'Europa

Starbucks apre in Italia: dopo anni di annunci e speculazioni ora è ufficiale. La catena di "caffetterie" statunitese infatti ha dato inizio alla procedura di selezione del personale per il primo negozio Starbucks che aprirà a Milano nell'autunno 2018.

A Milano lo Starbucks più grande d'Europa

La scelta di Starbucks per il suo primo negozio in Italia è caduta su Milano, e precisamente in piazza Cordusio sarà realizzato il negozio Starbucks più grande d'Europa: oltre 2.400 metri quadrati "per dare onore all'artigianalità del caffè e dare omaggio alla cultura italiana" spiega Howard Schultz, amministratore delegato del gruppo Starbuks. Cultura che sarà omaggiata anche con la creazione di cinque nuovi caffè Starbucks, oltre al tradizionale - e immancabile - espresso.

"L’impronta scelta per il locale milanese di Starbucks è quella della Roastery, torrefazione. Costruiremo una vera fabbrica del caffè e un centro di panificazione con l’alleato italiano Princi".

Come riporta Milano Today il progetto è stato presentato da Howard Schultz, l'amministratore delegato del gruppo Starbuks che aveva incontrato a palazzo Marino il sindaco di Milano, Beppe Sala, l’assessore Pierfrancesco Maran, il ministro Maurizio Martina e l'imprenditore Percassi per presentare il progetto e per iniziare a prendere confidenza con la città.

Lavorare in Starbucks: come candidarsi

Le candidature possono essere inviate attraverso il sito ufficiale della Starbucks Reserve Roastery. Si parte con 150 posizioni; altri 150 lavoratori si aggiungeranno alle altre caffetterie che la multinazionale prevede di aprire in Lombardia, in collaborazione con il gruppo Percassi che ha già, con successo, portato all'ombra della Madonnina Victoria's Secret e un immenso Lego store.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2018. I profili richiesti sono quelli di bartender, baristi ed esperti di mixologia; si cercano anche associate manager. I contratti previsti sono sia full che part time.

Starbucks investe in Italia: 300 assunzioni per le prime aperture

Il primo negozio Starbucks fu aperto il 30 marzo 1971 a Seattle, a Pike Place Market. La svolta arrivò da un'idea di Howard Schultz, storico amministratore delegato, riconosciuto ormai come il vero fondatore della famosa catena. In occasione di un viaggio proprio a Milano nel 1983 sviluppò il suo progetto di portare in America l'autenticità della caffetteria italiana e i suoi segreti, usando le migliori qualità di caffè nel mondo.

"50 anni fa la fiorente cultura milanese del bar e del caffè espresso ispirarono un giovane imprenditore in vacanza in Italia. L’imminente apertura a Milano dello Starbucks Reserve Roastery, Teatro del caffè, segnerà il ritorno in quella città che per prima inspirò il Brand Starbucks. Ma non si tratta del classico Starbucks. Il Reserve Roastery, un vero e proprio omaggio alla cultura del caffè, accoglierà clienti da tutto il mondo, farà vivere loro un’esperienza unica in un ambiente esclusivo e coinvolgente", scrive in una nota il gruppo.

Starbucks ha quasi 13mila store in quasi tutto il mondo. Oltre a caffè espresso, è possibile trovare biscotti, torte, donuts, tramezzini salati, succhi di frutta, bevande al cioccolato e il notissimo frappuccino.