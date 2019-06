Stefanel, c'è l'ombra del fallimento: chiesta l'amministrazione straordinaria

Nubi scure sul futuro della Stefanel, azienda tessile veneta che si occupa di abbigliamento. Nella giornata di mercoledì 12 giugno la società ha depositato l'istanza di rinuncia alla procedura di concordato preventivo e presentato un'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza propedeutica all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria.

A comunicarlo è la stessa azienda in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, in cui il Consiglio di Amministrazione informa anche di aver preso questa decisione per tutelare il livello occupazionale. La scelta è arrivata dopo che da giorni era chiaro che la maggioranza dei creditori avrebbe detto no al piano e alla proposta concordataria che il gruppo avrebbe dovuto presentare al Tribunale di Treviso entro domani.

Nel medesimo comunicato Stefanel ha anche annunciato che il consigliere Tito Berna ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore non esecutivo della società, in considerazione dell'intervenuta incompatibilità tra il mantenimento della carica di consigliere e la propria attività di liquidatore della società correlata Legenda.