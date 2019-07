Stipendi al palo, consumi bloccati: "Conseguenze per il sistema paese"

Frenata delle retribuzioni a Giugno: lo indicano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat che mostrano come le retribuzioni orarie siano tornate ai livelli del 2017. Occhio ai dati e al segno più che potrebbero trarre in inganno.

L'indice delle retribuzioni contrattuali orarie segna un lieve aumento sia rispetto a maggio (+0,1%) sia nei confronti di giugno 2018 (+0,7%). Al tempo stesso le ultime rilevazioni Istat mostrano come contemporaneamente nel mese di giugno 2019 l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,7% su Giugno 2018.

L'indice delle retribuzioni e l'indice dell'inflazione

Codacons: potere d'acquisto eroso del 6% in 10 anni

"Una pessima notizia non solo per i lavoratori, ma per l’intera economia nazionale" spiega il Codacons: "L’azzeramento della crescita delle retribuzioni rispetto all’andamento dei prezzi ha effetti diretti sul potere d’acquisto delle famiglie, che così viene inesorabilmente eroso".

"Già a partire dal 2008 la capacità di spesa dei consumatori ha subito una drastica riduzione, e ad oggi il saldo risulta ancora negativo, con una perdita complessiva del potere d’acquisto dei cittadini del -6,6% in 10 anni" – spiega il presidente dell'associazione dei consumatori Carlo Rienzi – Il rischio ora è che i consumi, già in fase di pesante crisi, non ripartano a causa della frenata delle retribuzioni, con danno per il commercio e per l’economia nazionale".

Tra le soluzioni auspicate dall'associazione dei consumatori è l'adeguamento degli stipendi al reale andamento del costo della vita, così che -incrementando la capacità di spesa delle famiglie - possa ripartire il sistema economico.

"Inutile litigare sul salario minimo, se poi i salari che ci sono non vengono adeguati con meccanismi automatici al costo effettivo della vita", rincara Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori.

"In particolare, per i dipendenti pubblici, nonostante la fine del blocco degli stipendi, fermi dal 2010, l'incremento tendenziale è solo dello 0,5%, addirittura sotto al rialzo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo".

Stipendi al palo, Barbagallo (Uil): "Conseguenze per il sistema paese"

"Sarà il Paese nel suo insieme a pagarne le conseguenze" profetizza Carmelo Barbagallo, Segretario generale Uil, auspicando che il governo attui una riduzione delle tasse su lavoro e pensioni.

Il leader sindacale sottolinea che "oltre alla riduzione del cuneo fiscale, una delle soluzioni più pratiche, efficaci e senza aggravi aggiuntivi per il bilancio dello Stato sarebbe anche quella di detassare tutti gli aumenti contrattuali".