Stipendi, l'Italia è uno 'scivolo': Regioni e province dove si guadagna più

Purtroppo non è un luogo comune: nel Nord Italia si guadagna molto più che al Sud, con una differenza media di quasi 5mila euro, che arriva quasi a 6mila se si confronta la Regione con le retribuzioni più alte, la Lombardia, con quella con gli stipendi più bassi, la Calabria. Un divario evidenziato dall'Osservatorio Job Pricing Geography Index 2018, un'indagine che stila la classifica delle Regioni e delle province italiane sulla base degli stipendi medi rilevati.

Regioni, Lombardia al top

La Lombardia si conferma la Regione con le buste paga più ricche d'Italia, con una media registrata di 31.692 euro l'anno, in leggera flessione rispetto ai 31.711 euro del 2017. Un vero e proprio dominio considerando l'elevato scarto con le altre due Regioni sul podio, rispettivamente del 2,94% e 4,06%.

A cambiare rispetto allo scorso anno sono le altre due posizioni sul podio con Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna che scambiano di posto rispetto allo scorso anno. Con una retribuzione annuale lorda di 30.786 euro il Trentino supera di un soffio l’Emilia che scende al terzo posto con una Ral media di 30.455 euro.

Osservando la cartina dell'Italia con le posizioni in classifica delle varie Regioni, salta all'occhio un particolare: lo 'Stivale' che si trasforma in una sorta di scivolo se teniamo conto delle retribuzioni. Le più alte sono al Nord, per poi diminuire gradualmente mentre si scende verso il Mezzogiorno: una discesa retributiva che parte dalla Ral media del settentrione (30.622 euro), passa per i 28.560 euro medi del Centro, fino ad arrivare ai 25.961 euro del Sud Italia. Una curva che lascia l'amaro in bocca se si considera una differenza massima pari al 19%: come dire che un lavoratore impiegato nel Nord Italia prende in media un quinto di più di uno assunto in Calabria, Basilicata, Molise o Sardegna.

La classifica delle province e lo 'strano' caso di Venezia

In linea con quanto visto per le Regioni, anche tra le province il Jp Geography Index 2018 evidenzia l'abisso tra Nord e Sud. Milano, con una Ral media di 34.302 euro si conferma la città in cui si guadagna di più in Italia con oltre duemila euro di distacco dalla seconda classifica, la provincia di Monza e Brianza. Sul terzo gradino del podio troviamo Bolzano con uno stipendio medio annuo vicino ai 32mila euro con cui supera Genova, bronzo nell'Osservatorio del 2017.

Scendendo verso il meridione si arriva all'altro capo della lista dove troviamo Messina in ultima posizione con una Ral media di 23.668 euro, più 10mila in meno di Milano. Le ultime posizioni sono occupate tutte da province del Sud Italia come Crotone, Ragusa, Agrigento e Trapani, mentre Palermo con 27.646 euro annui occupa il 55esimo posto ed è la prima città meridionale della lista.

Tra le province che hanno alzato di più i loro stipendi medi nel corso del 2018 si può osservare la 'scalata' di Verbano-Cusio-Ossola, Macerata e Matera che guadagnano tutte 12 posizioni, arrivnado rispettivamente al 46°, 56°, e 90° posto.

Effetto contrario invece per Cagliari e Sassari che perdono 13 e 10 punti, scivolando rispettivamente al 61° e all'89° posto.

Osservando i dati delle province, Regione per Regione, vengono alla luce sei casi in cui non è il capoluogo la città in cui si guadagna di più: Bolzano batte Trento in Trentino (3° -25°); Verona batte Venezia in Veneto (12°-39°); Pesaro e Urbino batte Ancona nella Marche (29°-33); Terni batte Perugia in Umbria (79°-83°) e Matera batte Potenza in Basilicata (90°-96°).

Il caso più particolare è quello che analizzato in Veneto con Venezia, ultima nella Regione con una Ral media di 28.691 euro, più bassa del 2,6% rispetto alla media regionale.