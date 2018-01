SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni del 20 gennaio 2018

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10e Lotto oggi 20 gennaio 2018.

Sono oltre 34,3 i milioni di euro redistribuiti in vincite per l’ultimo concorso di Lotto e 10eLotto, come dice AgiproNews. Un giocatore di Breganze, in provincia di Vicenza, grazie a un 9 Doppio Oro ha vinto 100mila euro, mentre un 9 Oro da 75mila euro ha premiato un giocatore di Toriano (Savona). Terzo posto per un appassionato del Lotto di torre del Greco (Napoli), che ha centrato una cinquina da 52.900 euro giocata su tutte le ruote.

Oggi 20 gennaio, ricorda inoltre Agipronews, si festeggia l’anniversario di due Jackpot centrati al concorso di casa Sisal SuperEnalotto. Il primo è stato vinto 17 anni fa a Galatina, in provincia di Lecce (un 6 da quasi 26 milioni di euro) mentre nel 2007 a Pistoia fu vinto un jackpot del valore di oltre 43 milioni di euro.

Estrazioni del Lotto oggi sabato 20 gennaio 2018: le ruote

BARI 24 31 53 6 56

CAGLIARI 41 29 75 87 27

FIRENZE 87 68 23 9 28

GENOVA 53 23 27 38 54

MILANO 19 63 89 24 16

NAPOLI 40 88 85 1 20

PALERMO 85 43 70 44 60

ROMA 38 43 57 1 74

TORINO 21 9 27 70 89

VENEZIA 35 41 22 31 30

NAZIONALE 28 29 1 35 8

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi sabato 20 gennaio 2018

27, 48, 50, 74, 76, 84

numero Jolly 19

Superstar 61

Estrazione 10eLotto oggi 20 gennaio 2018: i numeri vincenti

09 19 21 23 24 27 29 31 35 38 40 41 43 53 63 68 75 85 87 88

Numero oro: 24

Doppio oro: 24 31