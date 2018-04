SuperEnalotto, che stangata per il vincitore dei 130 milioni: quanti soldi andranno allo Stato

Un "6" da sogno al SuperEnalotto, un "6" da 130 milioni di euro. Chi li ha vinti nell'estrazione di martedì 17 aprile, giocando la combinazione magica in una ricevitoria di Caltanissetta, dovrà fare i conti innanzitutto con il tempo. Le norme, infatti, parlano chiaro: il fortunato vincitore dovrà riscuotere la vincita milionaria entro il 17 luglio. Ma se i tempi per l'incasso garantiscono una certa comodità, appena la vincita sarà reclamata ci sarà il Fisco a presentare il conto. E non si scappa: sarà un conto salato. Chi ha vinto, infatti, non avrà per intero quei 130 milioni, dato che la cosiddetta "tassa sulla fortuna" se ne prenderà subito ben 15.

Tassa sulla fortuna, le trattenute dello Stato sulle vincite

Record di vincita, dunque (che per la precisione si piazza al quinto posto di tutte le vincite del SuperEnalotto), ma anche record di trattenute. La nuova tassazione è del 12%: i soldi entreranno nelle casse dello Stato. La nuova legge in materia, valida dal primo ottobre 2017, ha infatti raddoppiato il prelievo fiscale dal 6% al 12% per tutte le vincite eccedenti i 500 euro, trasformandosi nel caso di Caltanissetta in un prelievo record da oltre 15 milioni di euro.

Come spiega il sito del SuperEnalotto, "ai premi reclamati a decorrere dal primo ottobre 2017 è applicato un diritto del 12% sulla parte di vincita eccedente l’importo di 500,00 euro, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96, in materia di giochi pubblici".

Una stangata, insomma, anche se - ne siamo certi - chi ha vinto non se ne farà un cruccio. Ne restano pur sempre 115...

Ultima estrazione Superenalotto n. 46 del 17/04/2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 12-23-39-54-72-73

NUMERO JOLLY: 53

NUMERO SUPERSTAR: 75

Ultima estrazione Lotto

Estrazione n°46 del 17/04/2018 NAZIONALE 29 4 62 57 31 BARI 64 49 58 88 46 CAGLIARI 12 70 82 61 56 FIRENZE 53 29 66 74 57 GENOVA 12 30 46 66 87 MILANO 53 70 67 38 56 NAPOLI 89 64 38 45 17 PALERMO 57 9 35 26 23 ROMA 36 57 86 47 85 TORINO 10 2 42 27 12 VENEZIA 34 35 6 89 76