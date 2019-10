Supermercati Conad e Auchan, cambia tutto: la "rivoluzione" entra nel vivo

È entrata nel vivo l'integrazione della ex rete Auchan dopo l'acquisizione di Conad delle attività italiane del gruppo della grande distribuzione. Da domani, i primi cambi di insegna: saranno operativi i primi quattro nuovi supermercati Conad a Pontevico e Bovezzo, in provincia di Brescia, a Latina e a Roma.

“A tutti i lavoratori di questi punti vendita è assicurato il pieno rispetto e l'applicazione di tutte le garanzie e di tutti i diritti applicati ai dipendenti della rete Conad, nel rispetto degli impegni occupazionali assunti nella fase di chiusura delle procedure di acquisizione delle attività del gruppo francese” si legge in una nota della cooperativa bolognese.

La fase di transizione è dunque già iniziata e finirà a febbraio 2020 quando una parte importante dei circa 1.600 punti vendita Auchan diventeranno a tutti gli effetti supermercati Conad. Da evidenziare come non siano toccati da questa operazione i supermercati gestiti da Auchan Retail in Sicilia e i drugstore Lillapois.

Il timore dei sindacati però è che Conad non riesca a salvaguardare i livelli occupazionali garantiti da Auchan. Secondo la Filcams infatti soltanto un terzo della rete vendita al momento "ha un futuro e anche su questo limitato perimetro non è garantita l'occupazione”.